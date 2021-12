7 idées cadeaux en promotion pour Noël chez Amazon

Ça commence fort avec la toute nouvelle Nintendo Switch OLED qui bénéficie d'un tout nouvel écran en mode portable. Assez compliquée à trouver en ce moment (sans être au niveau de la PS5 et de la Xbox Series X), vous pouvez l'avoir sur Amazon pour 319,99€. Elle dispose de 64 Go de mémoire intégrée, que vous pouvez étendre grâce un port microSD. Son écran, bien sûr, OLED, est plus lumineux et avec de meilleurs contrastes que sur l'ancienne version. Elle dispose aussi d'une prise RJ45 pour brancher un câble Ethernet et ainsi avoir une connexion plus stable quand on joue en ligne. Enfin, le pied pour jouer en mode nomade avec l'écran posé est plus large, plus stable et avec plusieurs niveaux de réglage. Bref, une Switch 2.0 qui fait bien plaisir sous le sapin.