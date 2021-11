Cette TV OLED 4K signée LG chute à son prix le plus bas chez Amazon

La TV LG OLED dispose d'un grand écran de 55" de diamètre avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 50Hz et un traitement HDR10. Qui plus est elle fonctionne avec des pixels auto-émissifs. Cette technologie fait que l'écran émet la lumière dont il a besoin uniquement, pixel par pixel. Cela permet d'avoir des contrastes plus marqués et des noirs plus profonds.

Ce modèle fonctionne sous WebOS, ce n'est donc pas une Android TV mais vous pouvez tout à fait télécharger sur le store inclus les apps correspondant à vos services de streaming préférés. De plus, la TV est compatible avec les assistants virtuels Google, Alexa et LG ThinQ. Comme ça vous allez pouvoir contrôler le tout à la voix.

Enfin, vous aurez de quoi faire côté connectique avec trois ports HDMI 2.0 dont un compatible ARC. Et bien sûr, vous retrouvez la connexion WiFi ainsi que le Bluetooth afin de relier un casque, des écouteurs ou encore une enceinte connectée pour multiplier la puissance des 20 Watts de l'écran.