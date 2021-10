Lancé le mois dernier, le smartphone OPPO Reno 6 Pro est déjà 50€ moins cher sur Amazon

Le smartphone compatible 5G OPPO Reno6 Pro est un appareil très réussi équipé d'un bel écran HDR AMOLED qui fait 6,55 pouces et affiche une définition de 2400 x 1080 mégapixels. Sous le capot, il embarque le processeur Snapdragon 870 gravé à 7nm tandis que ses 12 Go de mémoire vive sont complétés par un espace de stockage interne de 256 Go. Côté endurance, OPPO tape dans le mile avec une batterie d'une capacité de 4500 mAh qui pourra tenir pendant 48 heures et qui est en outre équipée d'une charge rapide à 65W.

La partie photo est tout simplement époustouflante avec, au dos, un quatuor d'objectifs de 50, 16, 13 et 2 mégapixels s'accordant à merveille ; l'objectif avant n'est pas en reste avec ses 32 mégapixels. Niveau sécurité, la bête est munie d'une reconnaissance faciale en 2D. C'est dans son coloris gris que le Reno6 Pro est aujourd'hui vendu à petit prix chez Amazon. Pour découvrir toutes les caractéristiques du Reno6 Pro, n'hésitez pas à consulter notre test !