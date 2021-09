Fire TV Stick 4K Max : le nouveau stick d'Amazon est disponible en précommande !

Similaire à son prédécesseur, le Fire TV Stick 4K Max est 40 % plus puissant que le Fire TV Stick 4K, avec un lancement des applications plus rapide et une navigation plus fluide.

Se présentant sous la forme d'un dongle ayant une connectique HDMI, le nouveau Fire TV Stick qui est compatible avec les TV HD et 4K UHD dispose d'un processeur MediaTek MT8696 quadricœur 1,8 GHz incluant un GPU de 750 MHz, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 8 Go, de la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et de la norme Wi-Fi 6. À propos du Wi-Fi 6, cette norme permet d'avoir de meilleurs débits.

Le stick d'Amazon prend aussi en charge le format audio Dolby Atmos et les formats vidéo Dolby Vision et HDR10+.

Enfin, le Fire TV Stick 4K Max est fourni avec un câble USB et adaptateur secteur, une câble de rallonge HDMI, 2 piles de type AAA et une télécommande vocale Alexa (3ème génération). Cette télécommande vocale embarque notamment des boutons d'accès rapide aux applications de streaming Prime Video, Netflix, Disney+ et Amazon Music. D'autres applications comme Molotov, Spotify, Twitch ou encore myCANAL sont accessibles en téléchargement depuis l'interface FireOS d'Amazon.