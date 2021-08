OnePlus 8T, 8 Pro et Nord : Amazon brade les smartphones OnePlus pour les ventes flash de la rentrée

Sorti en France pendant l'été 2020 et compatible avec la 5G, le smartphone disponible dans un coloris Gris Onyx est doté d'un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone dispose aussi d'un processeur Snapdragon 765G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go (non extensible), d'une batterie 4100 mAh compatible avec la recharge rapide Wrap Charge 30T et du système d'exploitation mobile Android avec une surcouche Oxyen OS. Concernant la partie APN du smartphone, on retrouve un quadruple capteur principal de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP et un double capteur frontal de 32 + 8 MP.