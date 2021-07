Passez à l'UHD avec l'Apple TV 4K à prix réduit pour les Soldes Amazon

Après avoir évoqué l'offre Amazon, faisons un détour par les principales caractéristiques de la box TV de la marque à la pomme.

Lancé en mai 2021, le nouveau Apple TV 4K est le successeur du lecteur multimédia qui est sorti quatre ans auparavant. Ce nouveau modèle de la box d'Apple qui est associé au bon plan dispose d'une définition d'image en 4K de 3840 x 2160 pixels ; d'un processeur Apple A12 Bionic avec architecture 64 bits ; des normes HDR10, HLG et Dolby Vision ; et d'un espace de stockage interne de 32 GB.

Côté connectivité, on retrouve notamment un port Ethernet, un port HDMI, la norme Wi‑Fi 6 802.11ax avec MIMO, le Bluetooth 5.0, le Thread et une récepteur infrarouge.

Pour l'audio, les formats supportés sont : HE-AAC (V1), AAC (jusqu’à 320 kbit/s), AAC protégé (iTunes Store), MP3 (jusqu’à 320 kbit/s), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF et WAV ; AC‑3 (Dolby Digital 5.1), E-AC‑3 (son surround Dolby Digital Plus 7.1) et Dolby Atmos.

Concernant les applications de streaming, Apple TV +, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ YouTube, Molotov TV ou encore myCanal sont disponibles.