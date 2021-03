iPhone 12 et 12 Mini : les derniers-nés des smartphones Apple en promo chez Amazon

Chaque année Apple présente ses derniers iPhone et 2020 n'a pas échappé à la règle avec la sortie de l'iPhone 12…et de son petit frère. En effet, la marque a pensé aux utilisateurs n'aimant pas les téléphones trop grands et propose une déclinaison "mini" avec un écran plus petit qui s'utilise parfaitement à une seule main.

Attention toutefois, ce n'est pas parce que le téléphone est plus petit qu'il est moins puissant. La marque propose pour les deux modèles une fiche technique similaire tant au niveau de la puissance que de ses capacités photo. Quelque soit le modèle que vous choisissez vous obtenez un appareil performant et adapté à tous vos usages, de la messagerie à la photo en passant par le jeu vidéo.

Amazon vous propose dès à présent deux offres sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini, dans leurs versions noires et intégrant 128 Go de stockage.