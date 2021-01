Bon plan : le casque TV Sony WH-L600 à moins de 200€

Le WH-L600 de Sony est donc un casque destiné à être utilisé avec votre téléviseur mais pas seulement. Il dispose d’une base émettrice équipée d’un port Jack, ainsi que d’un port audio optique compatible Dolby Audio et un HDMI ARC.

Avec plus de 17h d’autonomie, vous pourrez aisément utiliser le casque toute la journée sans risquer de tomber à plat. L’appareil dispose de modes Cinéma, Jeu, Sport et Voix et il utilise toute la technologie Sony pour s’adapter au maximum à votre utilisation et vous fournir un son surround puissant et efficace sans installer un système home-cinéma dans votre salon.

Le casque dispose également d’une connexion à sa base stable jusqu’à 30 mètres, pour vous permettre une grande liberté de mouvement sans jamais l’enlever. Compatible Dolby Digital, Dolby Pro Logic IIx et DTS, il ravira les oreilles des plus audiophiles.