Fire TV Stick Amazon en promo pendant les French Days

Ainsi, jusqu'à ce dimanche 31 mai 2020 inclus, il est possible de se procurer le Fire TV Stick Amazon à exactement 23,74 euros au lieu de 24,99 euros via le vendeur Boulanger. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le coupon BIENVENUEMAI lors de l'étape du panier.

Véritable concurrent du Google Chromecast, le Fire TV Stick fourni avec une télécommande vocale est une clé HDMI qui se branche sur le téléviseur.



Le futur acquérir pourra visionner et retrouver ses applications préférées comme Amazon Prime Video, Google play, Netflix, YouTube, Molotov, Disney+ ou encore myCanal à condition que la TV soit branchée à un réseau wifi.



Le petit appareil d'un poids de 32 grammes embarque un processeur MediaTek Quad-Core ARM 1,3 GHz. L'accessoire dispose aussi d'un espace de stockage de 8 Go d'une mémoire vive de 1 Go.