L'excellent OnePlus 8T déjà à prix choc avec ce code promo

Le OnePlus 8T est un excellent smartphone et ce encore aujourd'hui. Noté 9/10 dans nos colonnes, il est sorti 100€ moins cher que le 8 duquel il s'inspire. Et sur le papier ce smartphone aligne les surprises avec des composants performants à tous les niveaux.

La version proposée ici sur AliExpress est expédiée depuis la France mais est équipée d'un chargeur UK. Rien de bien méchant donc, il suffit de se procurer un chargeur FR et le tour est joué. Il s'agit du modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, soit le plus élevé. Il est affiché à 409€ mais avec le code FRWS60 vous pouvez le faire passer à 349€.