Excellent deal sur cette batterie externe 10 000 mAh à tout petit prix

Vous êtes souvent confrontés à une batterie vide, ou êtes fréquemment obligés de vous absenter longuement sans pouvoir recharger vos appareils entre temps ? La batterie externe est une solution aussi avantageuse que pratique, et la BP-N73 d'Aukey en est l'illustration.

La firme chinoise vous propose ainsi un produit performant à prix imbattable chez AliExpress. Pour le prix de 4 baguettes, vous pouvez ainsi disposer d'un appareil vous permettant de ne plus craindre les pannes de batterie. Vous n'avez qu'à brancher le câble USB-A de l'appareil en question sur votre batterie externe, et le tour est joué. Et pour plus de conforts, rechargez jusqu'à deux appareils simultanément, puisque cette batterie externe possède deux ports USB-A dédiés.

Pour la recharger, vous n'aurez qu'à la brancher grâce au câble USB-C fourni. Notez que sa capacité de 10 000 mAh lui permet, selon le constructeur de recharger, par exemple, deux fois et demi un iPhone XR, presque deux charges pour un Samsung Galaxy S10 ou encore un peu plus d'une charge complète pour iPad Mini 5.

Un produit très pratique à transporter partout avec soi, puisque celui-ci mesure 14 centimètres de long, 7 cm de large et seulement 2 cm. A glisser dans votre sac, et il vous accompagnera partout !