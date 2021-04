AliExpress casse les prix des smartphones Xiaomi, OnePlus, POCO pour les Happy Days

Commençons avec le Xiaomi Redmi Note 5G disponible à 131€ en utilisant le code HAPPYFR11. Vous êtes tout simplement face au smartphone 5G le plus abordable du marché et doté d'un écran 6,5 pouces pour une définition en Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La dalle est donc relativement large et offre un confort visuel vraiment optimal. Le téléphone est aussi pourvu d'un processeur MediaTek Dimensity 700 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Il sera ainsi performant sur les tâches basiques comme la navigation sur internet, la lecture de vidéos ou le lancement de plusieurs applications en même temps.