🔥 Bon plan : la souris Logitech G Pro Wireless Gaming à 137,73€ au lieu de 149€

Une produit pour les pros

La meilleure des souris

Cette souris vendue par Amazon a été conçue par et pour les joueurs professionnels. Elle affiche donc des caractéristiques de haut vol avec par exemple son taux de rapport USB de 1ms et sa roulette multidirectionnelle pour un maximum de précision. Elle embarque aussi la technologie LIGHTSPEED visant à booster ses performances durant les parties les plus exigeantes. Si vous jouez régulièrement, c'est cet exemplaire qu'il vous faut.Nous n'avons pas encore terminé notre petit tour puisque laest également composée d'un capteur HERO qui dépasse les 400 ips tout en assurant un suivi de 16 000 ppp. Notons qu'elle est aussi très légère mais reste robuste. Les boutons de gauche et de droite sont amovibles ce qui vous permettra de paramétrer vos préférences de jeu. Enfin, au niveau de l'autonomie, la batterie peut tenir sans problème pendant 48 heures avec l'éclairage activé et 60 heures sans éclairage.Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine, alors n'hésitez pas à vous équiper pour vos prochaines sessions gaming.