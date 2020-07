Soldes d'été : Top 5 des Smart TV pour les petits budgets !

Cette fois, direction Electro Dépot pour découvrir le téléviseur 4K UHD HiSense H65B7500 à 534,89€ au lieu de 699,99€. Cette Smart TV 65 pouces vous offrira un écran LED UHD 4K sans bords, de 164 cm de diagonale. Avec sa technologie HDR Dolby Vision, profitez d'images ultra-réalistes : 40 fois plus lumineuses et des noirs 10 fois plus profonds.

De classe énergétique A, il est également équipé de trois ports HDMI et d'une technologie "compensateur de mouvements" pour rendre les images plus nettes et fluides. Enfin, profitez d'une expérience sonore immersive grâce au DTS Studio Sound.