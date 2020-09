100€ de remise sur le Xiaomi Poco F2 Pro 5G 256Go

En outre, le Xiaomi Poco F2 Pro sait communiquer. Compatible 5G, mais aussi WiFi 6 et Bluetooth 5.1, il reçoit également un appareil photo ultra-innovant. Avec un capteur frontal de 20 mégapixels et quatre capteurs à l'arrière (64, 13, 5 et 2 mégapixels, chacun ayant son rôle), vous avez tout ce qu'il faut pour faire des clichés irréprochables.

Il faut enfin ajouter une importante batterie à ce smartphone : 4 700 mAh sont à votre disposition, assurant jusqu'à 17 jours d'autonomie en veille, ou 13 heures d'autonomie en jeu.