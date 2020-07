Soldes : le casque sans fil Jabra Elite 85h chute à 165€ 🔥

Le Jabra Elite 85h est un casque sans fil de type circum-auriculaire qui est équipé de la technologie Bluetooth 5.0.

Le Elite 85h dispose d'une autonomie de 41 heures avec la réduction de bruit désactivée (36 heures avec ANC activée). Compatible charge rapide, 15 minutes de charge suffisent pour obtenir 5 heures d'autonomie.

L'appareil supporte aussi les assistants vocaux comme Siri, Alexa et Google Assistant. Le casque est résistant à la pluie et à la poussière grâce à la norme d'étanchéité IP52. Pour les dimensions, il mesure 19,5 x 8,2 x 22,5 centimètres et pèse 200 grammes.