Un pack Philips Home Mini + Chromecast + Hue E27 + Smart Plug à 170,99€

Du côté de la livraison du pack, elle se fait en magasin Boulanger et elle est bien évidemment gratuite.

Direction la plateforme Acheter sur Google (par l'intermédiaire du vendeur français Boulanger) où il est possible de se procurer en promotion un pack maison connectée.

Le pack maison connectée contient 7 produits.

Il comprend l'assistant vocal Google Home Mini, un Google Chromecast, une prise connectée Philips Hue, un pont de connexion Hue, une télécommande Hue Dim Switch et deux ampoules E27 Hue White and colors. Vous trouverez aussi dans le pack un câble réseau Ethernet et un adaptateur secteur.