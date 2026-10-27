Passer d’un assistant à l’autre selon la tâche finit par coûter plusieurs abonnements mensuels, alors que les modèles d’OpenAI, d’Anthropic et de Google sont aussi accessibles depuis des plateformes tierces. Le plan Pro de 1min.AI s’affiche à 24,97 $ à vie chez StackSocial, un paiement unique pour un service que notre test réservait plutôt à un usage ponctuel.
1min.AI réunit dans une même interface des modèles d’OpenAI, d’Anthropic et de Google, mais aussi de Mistral, DeepSeek ou xAI, avec des outils d’image, d’audio et de vidéo. Le service fonctionne par crédits, sans abonnement à chaque modèle. Chez StackSocial, le plan Pro de 1min.AI en accès à vie passe à 24,97 $ au lieu de 234 $, soit 89 % de remise, avec 1 000 000 de crédits rechargés chaque mois.
Le prix est affiché en dollars : le montant débité en euros dépend du taux de change. L’offre vise surtout ceux qui veulent plusieurs IA sous la main sans multiplier les comptes, moins ceux qui vivent dans un seul assistant.
Le plan Pro de 1min.AI passe à 24,97 $ au lieu de 234 $ chez StackSocial, en paiement unique pour un accès à vie et 1 000 000 de crédits par mois.
Pourquoi choisir le plan Pro de 1min.AI ?
- Plusieurs familles de modèles : GPT, Claude et Gemini cohabitent avec Mistral, DeepSeek ou Grok. Vous choisissez le modèle selon la tâche, sans changer d’application ni de compte.
- Des réponses à confronter : la fonction Multi AI Chat envoie la même requête à plusieurs modèles à la fois. Pratique pour comparer deux rédactions ou repérer une réponse qui diverge des autres.
- Un coût annoncé avant chaque requête : la plateforme estime les crédits consommés avant l’envoi. Vous savez ce qu’une image ou l’analyse d’un document va retirer de votre quota mensuel.
Rédiger, résumer, illustrer : où partent les crédits
Le million de crédits mensuels se partage entre tous les outils, du chat à la retouche d’images en passant par la transcription audio ou la discussion avec un PDF. Le texte en consomme peu, l’image et la vidéo beaucoup plus : ce volume correspond à environ 161 images ou 12 vidéos générées. 1min.AI ajoute 15 000 crédits chaque jour où vous ouvrez l’application web, soit jusqu’à 450 000 de plus par mois. Le service existe sur le web, en extension Chrome, sur iPhone, Android, Mac et Windows.
Ce fonctionnement convient à qui rédige, résume ou traduit régulièrement et veut garder plusieurs modèles sous la main pour comparer. Dans notre test de 1min.AI, nous lui avions attribué 7/10, en saluant une interface moderne et l’étendue des outils, mais en relevant l’absence de mémoire entre les conversations et l’arrivée tardive des modèles les plus récents. Nous le jugions plus adapté à un usage ponctuel ou de secours qu’à un outil de travail principal.
Face aux abonnements de ChatGPT, Claude et Gemini
1min.AI ne remplace pas un abonnement souscrit directement chez OpenAI, Anthropic ou Google : il passe par sa propre interface et par un quota de crédits. Les fonctions propres à chaque assistant, comme les projets ou la recherche web intégrée, restent du côté des offres natives. En échange, vous passez d’un modèle à l’autre sans multiplier les comptes. Pour savoir quel assistant mérite un abonnement à lui seul, notre comparatif des meilleures intelligences artificielles classe ChatGPT, Perplexity, Claude, Mistral et Gemini.
✅ Les points forts
- Modèles d’OpenAI, d’Anthropic, de Google et d’autres éditeurs dans une seule interface
- Paiement unique, sans renouvellement
- 1 000 000 de crédits par mois, plus 15 000 par jour de connexion
- Coût en crédits affiché avant chaque requête
- Applications web, mobiles et de bureau
❌ Les limites
- Prix en dollars, montant en euros soumis au taux de change
- Pas de mémoire entre les conversations lors de notre test
- Crédits vite consommés par l’image et la vidéo
- Données conservées jusqu’à un an, à éviter pour les contenus sensibles
La licence 1min.AI Pro à 24,97 $ s’active dans les 30 jours suivant l’achat, et StackSocial accepte son retour contre un avoir tant qu’elle n’est pas activée.
À 24,97 $, le plan Pro de 1min.AI retrouve une remise que StackSocial lui applique régulièrement : nous l’avons relayé entre 21 et 27 € ces derniers mois. Le prix de 234 $ affiché en référence par StackSocial sert surtout de point de comparaison : l’éditeur facture lui-même ce plan 6,50 dollars par mois en formule mensuelle. Pour interroger GPT, Claude et Gemini depuis une même application, avec un quota confortable pour du texte, le paiement unique reste modeste.
L’offre s’adresse à ceux qui veulent tester plusieurs modèles, comparer leurs réponses ou garder une solution de repli quand leur assistant habituel flanche. Si vous travaillez chaque jour avec un seul assistant et tenez à sa mémoire ou à ses projets, l’abonnement natif vous servira mieux. Même réserve pour les documents confidentiels, vu la durée de conservation des données. Pour un usage d’appoint, en revanche, le million de crédits mensuels laisse de la marge.
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