1min.AI réunit dans une même interface des modèles d’OpenAI, d’Anthropic et de Google, mais aussi de Mistral, DeepSeek ou xAI, avec des outils d’image, d’audio et de vidéo. Le service fonctionne par crédits, sans abonnement à chaque modèle. Chez StackSocial, le plan Pro de 1min.AI en accès à vie passe à 24,97 $ au lieu de 234 $, soit 89 % de remise, avec 1 000 000 de crédits rechargés chaque mois.

Le prix est affiché en dollars : le montant débité en euros dépend du taux de change. L’offre vise surtout ceux qui veulent plusieurs IA sous la main sans multiplier les comptes, moins ceux qui vivent dans un seul assistant.