Les deux objectifs travaillent évidemment de concert, grâce à une fonction baptisée SyncTrack. Lorsqu'un mouvement est repéré par la caméra grand-angle, l'objectif motorisé prend le relais pour suivre la cible, y compris lorsque celle-ci quitte le champ de vision du premier capteur. Le cadrage automatique vient ajuster le zoom pour conserver les personnes, les véhicules et/ou les animaux au centre de l'image.

Les deux objectifs indépendants combinent donc vue d’ensemble et suivi des détails pour couvrir une zone plus large et limiter les angles morts.