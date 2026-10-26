Présentée à l’IFA 2026, la Reolink OMVI 2i Ultra arrive sur le marché avec une promesse simple, celle de surveiller davantage, sans avoir pour cela à multiplier les caméras. Avec ses deux objectifs, son suivi automatique et son alimentation solaire, elle entend bien simplifier la sécurité extérieure.
Surveiller une entrée, une allée ou encore un jardin sans avoir à multiplier les caméras, c’est l'une des promesses de la nouvelle Reolink OMVI 2i Ultra. Dévoilée à l’IFA de Berlin en septembre dernier, elle est disponible depuis ce 21 octobre avec un double objectif, un suivi intelligent des mouvements et un panneau solaire intégré. De quoi garder un œil sur son extérieur sous plusieurs angles, sans compliquer l’installation et sans avoir à vérifier régulièrement le niveau de batterie.
Deux objectifs pour surveiller plus large
La particularité de la Reolink OMVI 2i Ultra tient dans son système à double optique. Le premier objectif fixe filme en 4K (8 mégapixels), avec un champ de vision de 110° à l'horizontale. Le second, un objectif motorisé PTZ (pour Pan, Tilt, Zoom) de 5 mégapixels, peut pivoter à 355° et s'incliner à 55°. Il permet ainsi de surveiller une autre zone de manière dynamique ou de se concentrer sur un événement détecté.
Les deux objectifs travaillent évidemment de concert, grâce à une fonction baptisée SyncTrack. Lorsqu'un mouvement est repéré par la caméra grand-angle, l'objectif motorisé prend le relais pour suivre la cible, y compris lorsque celle-ci quitte le champ de vision du premier capteur. Le cadrage automatique vient ajuster le zoom pour conserver les personnes, les véhicules et/ou les animaux au centre de l'image.
Les deux objectifs indépendants combinent donc vue d’ensemble et suivi des détails pour couvrir une zone plus large et limiter les angles morts.
L'utilisateur peut aussi sélectionner directement une zone depuis la vue grande-angle pour orienter la caméra vers un point précis. Une approche qui permet de couvrir une entrée, une partie du jardin ainsi que la porte du garage, par exemple, sans devoir installer deux appareils distincts.
Une caméra sans fil qui mise sur l'énergie solaire
Autre atout de cette OMVI 2i Ultra, sa batterie amovible de 10 000 mAh promet jusqu'à six mois d'autonomie sur une charge. Le panneau solaire de 6 W (fourni) promet quant à lui une alimentation en continu, avec seulement 30 minutes d'ensoleillement par jour pour assurer un fonctionnement quotidien.
Conçue pour l'extérieur, la caméra bénéficie de la précieuse certification IP65 contre la poussière et les projections d'eau. Elle intègre également une vision nocturne infrarouge ou en couleur, grâce à ses projecteurs, ainsi qu'une sirène intégrée et un éclairage pour dissuader les visiteurs indésirables. A l'instar de nombreux autres modèles, le système audio bidirectionnel permet ici aussi de communiquer à distance avec une personne située à proximité.
Côté connexion, le tout transite par le Wi-Fi 6 (en 2,4 ou 5 GHz), tandis que la configuration peut être facilitée par le Bluetooth. Enfin, les enregistrements peuvent être stockés directement sur une carte microSD (jusqu'à 512 Go) ou sur un système Home hub de Reolink, sans abonnement obligatoire.
La Reolink OMVI 2i Ultra profite déjà d'une remise de 10 %
Disponible dès aujourd'hui, la Reolink OMVI 2i Ultra est proposée au prix public de 229,99 euros. Pour son lancement, une remise de 10 % permet de la retrouver à 206,99 euros, seulement jusqu'au 1er novembre prochain.
Cette offre promotionnelle est accessible sur la boutique officielle de Reolink, ainsi que sur Amazon, en activant le coupon de réduction disponible sur la fiche produit.