Envie de renforcer la sécurité de votre domicile avant les départs en vacances ? Reolink profite de l’été pour appliquer des réductions sur plusieurs de ses produits phares. Caméras extérieures, modèles motorisés, éclairage intelligent, sonnette vidéo connectée… Du 24 juin au 21 juillet, les prix démarrent à seulement 29,99 €, sans abonnement.
À l’approche des congés estivaux, nombreux sont ceux qui cherchent à surveiller leur logement à distance, sans forcément investir dans une installation complexe ou souscrire un abonnement supplémentaire. C’est précisément sur ce terrain que Reolink entend se démarquer avec une gamme de solutions connectées conçues pour répondre à différents usages, de la simple surveillance intérieure à la protection complète des abords d’une maison. Petit tour d’horizon des produits à surveiller de près.
Argus Series B430 : la caméra autonome qui mise sur le solaire
Lorsqu’il s’agit de sécuriser un jardin, une allée ou l’entrée d’une propriété, l’absence de prise électrique à proximité peut vite devenir un casse-tête. Avec l’Argus Series B430, Reolink mise sur une approche particulièrement flexible.
Proposée habituellement à 129,99 €, elle est affichée à 89,99 € chez Boulanger, chez Fnac et chez Darty.
Cette caméra extérieure fonctionne sur batterie, et est livrée avec un panneau solaire détachable (capable de fournir jusqu’à 6W de puissance), qui assure une alimentation continue au quotidien. Un atout plus qu’appréciable pour ceux qui souhaitent installer un dispositif de surveillance sans engager de travaux.
La B430 capture des vidéos en définition 2K+ (2 880 x 1 620 pixels) et profite d’un système motorisé permettant de couvrir une zone plus large (355°) grâce aux mouvements panoramiques et verticaux. La vision nocturne en couleur vient compléter l’ensemble afin de conserver davantage de détails lorsque la lumière baisse.
Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, elle s’intègre facilement dans un environnement domestique moderne. Son boîtier certifié IP64 lui permet évidemment d’affronter pluie, poussière et autres variations météorologiques sans difficulté, et les enregistrements peuvent être stockés sur microSD ou sur le Cloud.
Floodlight Series F751W : surveillance et éclairage dans un seul appareil
Certaines zones extérieures nécessitent à la fois un éclairage efficace et une surveillance permanente. C’est précisément la philosophie de la Floodlight Series F751W de Reolink.
Son tarif passe de 219,99 € à 159,99 € pendant les promotions estivales chez Boulanger, chez Fnac et chez Darty.
Ce modèle combine une caméra 4K avec un double (et puissant) projecteur pouvant atteindre 3 000 lumens. Une association particulièrement pertinente pour sécuriser une cour, une terrasse, la devanture ou la porte du garage, tout en améliorant le confort d’utilisation au quotidien, avec un éclairage déclenché au moment opportun. Certains espaces extérieurs nécessitent à la fois un éclairage efficace et une surveillance continue.
L’un de ses principaux arguments réside dans son champ de vision de 180°, capable de couvrir de vastes espaces avec un minimum d’angles morts. Le projecteur bénéficie quant à lui d’une température de couleur ajustable afin d’adapter l’éclairage à l’environnement.
La caméra intègre également des fonctions de recherche vidéo assistées par intelligence artificielle directement en local, sans oublier une sirène intégrée et un tandem micro/haut-parleur pour communiquer en cas de besoin.
Compatible Wi-Fi 6 et en mesure d’accueillir une carte microSD de 512 Go, la F751W entend séduire les utilisateurs souhaitant combiner simplicité d’utilisation et maîtrise des coûts.
E540 : une surveillance extérieure capable de suivre les mouvements
Pour ceux qui recherchent une caméra extérieure plus polyvalente, la E540 constitue une alternative intéressante.
Elle embarque un capteur 5 mégapixels et un zoom optique 3x permettant d’obtenir davantage de détails sur les zones surveillées, et dispose d’un précieux système de suivi automatique.
Affichée à 69,99 € chez Boulanger, chez Fnac et chez Darty durant l’opération, contre 99,99 € habituellement, elle représente l’une des offres les plus accessibles de cette sélection pour une surveillance extérieure simple, mais néanmoins efficace et moderne.
La caméra dispose également d’une vision nocturne couleur améliorée grâce à un projecteur intégré, ainsi que d’une connectivité Wi-Fi pour une communication stable avec le réseau domestique. La communication est également possible grâce à l’intégration d’un microphone et d’un haut-parleur.
E330 : la caméra d’intérieur idéale pour les familles
Toutes les caméras de surveillance ne sont pas conçues pour protéger l’extérieur d’une maison, c’est pourquoi l’E330 se concentre davantage sur les besoins quotidiens à l’intérieur de la maison.
Avec un prix promotionnel fixé à seulement 29,99 € chez Boulanger, chez Fnac, et chez Darty contre 39,99 € habituellement, la E330 constitue l’entrée de gamme la plus abordable de cette campagne.
Équiper l’extérieur de votre domicile de caméras de surveillance est une chose, mais il peut être utile de garder un œil sur l’intérieur ! La caméra d’intérieur E330 répond précisément à ces besoins quotidiens, en particulier pour les parents ou les propriétaires d’animaux de compagnie.
Pensée pour les familles, la caméra embarque plusieurs fonctions intelligentes, dont le suivi automatique des mouvements et même la détection des pleurs. Les jeunes parents peuvent ainsi garder un œil sur une chambre d’enfant directement depuis leur smartphone.
D340W : une sonnette vidéo connectée sans abonnement
Au même titre que les caméras, la sonnette vidéo est devenue un équipement presque incontournable pour de nombreux foyers. Elle permet non seulement de voir qui se présente à la porte et de dialoguer avec le visiteur, mais aussi de recevoir des notifications à distance sur son smartphone en cas de visite.
Pendant les soldes d’été Reolink, son prix passe de 119,99 € à 89,99 € chez Boulanger, chez Fnac et chez Darty.
La D340W de Reolink mise justement sur cette simplicité d’usage. Équipée d’un capteur 5 MP capable d’enregistrer en définition 2K+, elle offre une image détaillée des visiteurs et des mouvements détectés devant l’entrée.
La détection des personnes est incluse sans surcoût et les enregistrements peuvent être stockés localement, évitant ainsi de multiplier les abonnements mensuels souvent associés à ce type de produit.
Livrée avec son carillon dédié, compatible Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, et certifiée IP65 pour résister aux intempéries, elle se présente comme une solution complète (et aujourd’hui quasiment indispensable) pour sécuriser l’accès principal d’un logement.
Du 24 juin au 21 juillet, ces différentes offres permettent ainsi de s’équiper à moindre coût, que l’objectif soit de surveiller un appartement, une maison ou simplement de garder un œil sur ses extérieurs pendant les vacances.