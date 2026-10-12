Classé premier de notre comparatif des gestionnaires de mots de passe, Proton Pass propose déjà une version gratuite généreuse. Sa formule Plus y ajoute un authentificateur intégré, des alias e-mail illimités et une surveillance des fuites : reste à savoir pour qui ces ajouts valent la dépense.
Proton Pass est le gestionnaire de mots de passe de Proton, la société suisse connue pour sa messagerie chiffrée, et notre test lui attribue la note de 9/10. Son abonnement Pass Plus est actuellement proposé à 2,49 € par mois sur un an au lieu de 4,99 €, soit 29,88 € facturés pour les 12 premiers mois. Au renouvellement, il passe à 35,88 € par an.
L’offre vise d’abord celles et ceux qui éparpillent encore leurs accès entre le navigateur, une application de double authentification et une adresse e-mail confiée à tous les sites. Si la version gratuite vous suffit déjà, la suite vous aidera à le vérifier.
Proton Pass Plus passe à 2,49 € par mois au lieu de 4,99 € sur le site de Proton, soit 29,88 € pour toute une année d’abonnement.
Pourquoi choisir Proton Pass Plus ?
- Les codes 2FA au même endroit : l’authentificateur intégré génère vos codes de double authentification et les remplit automatiquement, sans passer par une application séparée.
- Des alias sans plafond : la version gratuite s’arrête à 10 adresses masquées, Plus les rend illimitées et permet même d’écrire depuis un alias pour garder votre vraie adresse à l’abri.
- Un chiffrement qui va plus loin : l’adresse du site et l’identifiant sont chiffrés de bout en bout, pas seulement le mot de passe. Proton ne voit donc pas sur quels sites vous avez un compte.
Un coffre qui remplace plusieurs applications
Au quotidien, Pass Plus remplit identifiants et codes de double authentification dans la foulée, depuis l’extension, l’application mobile ou les applications natives pour Windows, macOS et Linux. À l’inscription sur un site, un alias remplace votre adresse réelle et renvoie les messages vers la boîte de votre choix. Le service surveille enfin les fuites de données pour vos adresses Proton, vos alias et jusqu’à dix adresses personnelles, et signale les mots de passe faibles ou réutilisés.
Ces ajouts parlent surtout aux foyers et aux petites équipes : le partage s’étend à dix personnes, contre deux en gratuit, et des liens sécurisés transmettent un accès ponctuel sans le copier dans un message. L’accès d’urgence permet aussi à un proche de confiance de récupérer vos données après un délai d’attente. En revanche, notre test de Proton Pass relève une extension perfectible : les inscriptions en plusieurs étapes échappent souvent à la détection, et certaines pages de connexion bloquent le remplissage automatique. Si dix alias vous suffisent et que vous n’avez pas besoin de codes 2FA intégrés, la version gratuite, sans limite d’identifiants ni d’appareils, fera l’affaire.
Face à Bitwarden, 1Password ou NordPass, où se situe Proton Pass ?
Proton Pass occupe la première place de notre comparatif des meilleurs gestionnaires de mots de passe, devant 1Password, NordPass et Bitwarden. Bitwarden reste une alternative sérieuse pour qui veut une version gratuite open source sans limite d’appareils, quand 1Password ne propose qu’un essai de 14 jours. Pass Plus se distingue surtout par le chiffrement des métadonnées et ses alias intégrés, même si NordPass propose lui aussi un masquage d’adresse. À plusieurs, Pass Family, à 4,99 € par mois sur un an pour six personnes, sera plus logique.
✅ Les points forts
- Authentificateur 2FA intégré, avec remplissage automatique des codes
- Alias e-mail illimités, utilisables pour envoyer des messages
- URL et identifiants chiffrés de bout en bout, en plus des mots de passe
- Applications natives pour Windows, macOS et Linux, en plus du mobile
❌ Les limites
- Extension perfectible sur les inscriptions en plusieurs étapes et certaines pages de connexion
- Un seul audit indépendant publié, mené par Cure53 en 2023, qui ne couvre pas les applications de bureau
- Renouvellement à 35,88 € par an après la première année
Proton assortit Pass Plus à 29,88 € la première année d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, de quoi vérifier qu’il colle à vos usages.
À 2,49 € par mois la première année, Proton Pass Plus se justifie dès que vous voulez regrouper mots de passe, codes de double authentification et adresses masquées dans un seul outil. C’est son vrai argument face à la version gratuite, qui couvre déjà le stockage et la synchronisation. Le chiffrement des adresses de sites et des identifiants parlera aussi aux personnes attentives à leur vie privée. Gardez en tête que le tarif remonte à 35,88 € par an au renouvellement.
Celles et ceux qui partagent des accès avec leurs proches ou multiplient les inscriptions en ligne en tireront le plus. Si vous attendez un remplissage automatique sans accroc sur tous les sites, l’extension demandera encore de la patience. Pour une poignée de comptes, la version gratuite reste un bon point de départ, à faire évoluer vers Plus le jour où les alias viendront à manquer.
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