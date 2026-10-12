Au quotidien, Pass Plus remplit identifiants et codes de double authentification dans la foulée, depuis l’extension, l’application mobile ou les applications natives pour Windows, macOS et Linux. À l’inscription sur un site, un alias remplace votre adresse réelle et renvoie les messages vers la boîte de votre choix. Le service surveille enfin les fuites de données pour vos adresses Proton, vos alias et jusqu’à dix adresses personnelles, et signale les mots de passe faibles ou réutilisés.

Ces ajouts parlent surtout aux foyers et aux petites équipes : le partage s’étend à dix personnes, contre deux en gratuit, et des liens sécurisés transmettent un accès ponctuel sans le copier dans un message. L’accès d’urgence permet aussi à un proche de confiance de récupérer vos données après un délai d’attente. En revanche, notre test de Proton Pass relève une extension perfectible : les inscriptions en plusieurs étapes échappent souvent à la détection, et certaines pages de connexion bloquent le remplissage automatique. Si dix alias vous suffisent et que vous n’avez pas besoin de codes 2FA intégrés, la version gratuite, sans limite d’identifiants ni d’appareils, fera l’affaire.