On sait tous que ce n’est pas recommandé, c’est même franchement risqué. Et pourtant, par souci de simplicité et, disons-le franchement, avec un léger soupçon de paresse, on réutilise le même mot de passe pour une multitude de comptes personnels… Des réseaux sociaux aux sites de e-commerce, en passant par la boîte mail, jusqu’aux services les plus sensibles comme les impôts.

Une commodité qui peut coûter cher. Car il suffit qu’un seul service soit compromis pour mettre en péril l’ensemble des accès, un véritable effet domino. Les conséquences peuvent être importantes : piratage de comptes, usurpation d’identité, pertes financières. On regrette alors amèrement de ne pas avoir été plus vigilant, mais c’est déjà trop tard.

Face à ce constat, les experts sont unanimes, il faut abandonner la stratégie du mot de passe recyclé et adopter des solutions plus robustes. Encore faut-il qu’elles soient simples à utiliser au quotidien. C’est précisément sur ce terrain qu’intervient ExpressKeys, le gestionnaire de mots de passe d’ExpressVPN, qui centralise les identifiants, facilite la création de mots de passe solides et s’intègre dans une offre plus large pensée pour la protection numérique. Car au-delà de Keys, l’abonnement inclut aussi un accès à ExpressVPN ainsi qu’à Mail Guard, soit trois solutions réunies au sein d’une même formule.