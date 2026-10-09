Avec sa forme de boule de 10 cm de large, cette enceinte connectée sert à parler à Alexa, à écouter de la musique et à piloter les objets compatibles de la maison. Amazon vend l’Echo Dot de cinquième génération à 29,99 € au lieu de 47,52 €, le prix le plus bas que nous avons relevé ailleurs chez nos partenaires le 9 octobre, sur la marketplace de la Fnac. L’écart atteint 36 %.

Ce tarif, en place depuis le début du mois, a survécu à la fin des Jours Flash Prime d’Amazon. Ce n’est pas un record pour autant : l’enceinte est déjà passée sous les 25 € lors de précédentes opérations.