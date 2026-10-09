Sortie en 2022, la cinquième génération d’Echo Dot fait partie des enceintes Amazon qui accueillent Alexa+, l’assistant dopé à l’IA arrivé en France fin mai. Son prix de 29,99 € pose une question simple : pour quelles pièces et quels usages ce petit modèle suffit-il ?
Avec sa forme de boule de 10 cm de large, cette enceinte connectée sert à parler à Alexa, à écouter de la musique et à piloter les objets compatibles de la maison. Amazon vend l’Echo Dot de cinquième génération à 29,99 € au lieu de 47,52 €, le prix le plus bas que nous avons relevé ailleurs chez nos partenaires le 9 octobre, sur la marketplace de la Fnac. L’écart atteint 36 %.
Ce tarif, en place depuis le début du mois, a survécu à la fin des Jours Flash Prime d’Amazon. Ce n’est pas un record pour autant : l’enceinte est déjà passée sous les 25 € lors de précédentes opérations.
L’Amazon Echo Dot (5e génération) est à 29,99 € chez Amazon, contre 47,52 € pour le prix le plus bas relevé ailleurs chez nos partenaires le 9 octobre.
Pourquoi choisir l’Amazon Echo Dot (5e génération) ?
- Alexa+ en accès anticipé : L’achat de l’enceinte ouvre gratuitement l’accès anticipé à Alexa+, qu’Amazon présente comme capable de suivre une conversation et d’agir, de l’agenda à la maison connectée. À la fin de cette phase, l’assistant restera gratuit pour les membres Prime et coûtera 22,99 € par mois aux autres.
- Un son mieux tenu que ses aînées : Son haut-parleur frontal de 44 mm apporte des voix plus claires et un peu plus de basses que la génération précédente. Assez pour la radio du matin ou un podcast en cuisine.
- Des routines qui se déclenchent seules : Le capteur de température intégré permet de lancer une routine, par exemple allumer un radiateur connecté compatible quand la pièce se refroidit. Un simple tapotement sur le dessus coupe une alarme ou met la musique en pause.
De la table de chevet au plan de travail, ce qu’elle change au quotidien
Sur une table de chevet, l’Echo Dot fait office de réveil vocal : vous réglez l’alarme à la voix, et un tapotement suffit à l’arrêter le matin. En cuisine, elle enchaîne minuteurs, météo et playlists depuis Amazon Music, Spotify, Apple Music ou Deezer, en Wi-Fi bibande ou en Bluetooth. Ce Bluetooth fonctionne dans les deux sens : elle diffuse le son de votre smartphone, mais peut aussi envoyer sa musique vers une enceinte plus puissante. Plusieurs Echo peuvent être synchronisées, et elle se jumelle avec une Fire TV.
Elle convient à qui veut équiper une chambre, un bureau ou une cuisine, ou ajouter un point de commande vocale dans une maison déjà dotée d’objets compatibles Alexa. Les plus attentifs à la vie privée apprécieront le bouton qui déconnecte électroniquement ses trois microphones. Elle est en revanche moins pertinente pour un salon, où son rendu reste limité, et la prise jack 3,5 mm a disparu sur cette génération. Elle doit enfin rester branchée au secteur, faute de batterie.
Echo Dot ou Echo Dot Max : ce que valent 35 € de plus
Affichée à 64,99 € chez Amazon le 9 octobre, l’Echo Dot Max adopte une architecture à deux voies, plus à l’aise pour remplir une pièce, et intègre un hub domotique Matter, Thread et Zigbee. L’Echo Dot de cinquième génération n’a pas ce hub intégré, d’après le tableau comparatif d’Amazon. Dans notre comparatif des meilleures enceintes connectées, nous la retenons comme la meilleure enceinte connectée pas chère, une valeur sûre pour débuter ou compléter une installation. Pour un salon ou une maison très équipée, les 35 € d’écart se justifient.
✅ Les points forts
- Accès anticipé à Alexa+ inclus, puis gratuit avec Prime
- Bluetooth dans les deux sens et Wi-Fi bibande
- Capteur de température pour automatiser des routines
- Bouton de coupure des microphones
- Format compact de 340 g, facile à placer
❌ Les limites
- Rendu sonore limité dans une grande pièce
- Pas de prise jack 3,5 mm
- Pas de batterie, branchement secteur obligatoire
- Alexa+ facturé 22,99 € par mois sans Prime après l’accès anticipé
Avant de commander, vérifiez que les 29,99 € s’affichent toujours : Amazon, qui vend et expédie l’enceinte, la présente comme une offre à durée limitée.
À 29,99 €, l’Echo Dot de cinquième génération est une façon peu coûteuse d’essayer Alexa+ et de rendre une chambre ou une cuisine pilotable à la voix. L’écart de 17,53 € avec le prix le plus bas relevé ailleurs chez nos partenaires est réel, même si l’enceinte a déjà été vendue moins cher par le passé. Pour un abonné Prime, le calcul est simple : l’assistant restera gratuit après l’accès anticipé.
Ceux qui cherchent une enceinte pour écouter de la musique à bon volume dans un salon gagneront à regarder l’Echo Dot Max, ou un modèle d’une autre catégorie. Même conseil si vous comptez la relier à une chaîne hi-fi par câble. Sans abonnement Prime, gardez en tête les 22,99 € mensuels qu’Alexa+ coûtera à la fin de l’accès anticipé. Pour une deuxième enceinte dans la maison, l’achat reste cohérent à ce prix.
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