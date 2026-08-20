Alexa+ peut également contrôler certains appareils connectés ou afficher le flux d’une caméra compatible directement sur le téléviseur.



Amazon affirme que les utilisateurs d’Alexa+ échangent près de deux fois plus avec l’assistant que ceux utilisant l’ancienne version. Une donnée interne à prendre avec précaution, mais qui aide à comprendre la stratégie : en ouvrant gratuitement Alexa+ sur Fire TV, Amazon transforme une base déjà installée de millions d’appareils en porte d’entrée vers son écosystème IA.



Pour l’heure, ce déploiement gratuit reste limité aux États-Unis et n’a pas encore été étendu à la France ni aux autres marchés, ce qui pourrait néanmoins arriver prochainement.