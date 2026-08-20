Amazon déploie gratuitement Alexa+ sur les appareils Fire TV compatibles aux États-Unis. Aucun abonnement Prime n’est nécessaire et la mise à jour est automatique. Attention toutefois : cette gratuité concerne l’expérience Fire TV, pas l’intégralité de l’offre Alexa+.
Amazon élargit sérieusement l’accès à son nouvel assistant IA. Depuis le 19 août, Alexa+ commence à être proposée gratuitement sur les appareils Fire TV compatibles aux États-Unis, notamment les Fire TV Stick récents, le Fire TV Cube et certains téléviseurs intégrant Fire TV.
Jusqu’ici, l’expérience complète d’Alexa+ était incluse avec Prime ou facturée 19,99 dollars par mois aux non-abonnés. Sur Fire TV, cette barrière disparaît désormais : aucun abonnement supplémentaire n’est nécessaire.
Alexa+ gratuite, mais pas dans sa version complète
La nuance est importante. Amazon ne rend pas pour autant toutes les fonctions d’Alexa+ gratuites. Certaines fonctions avancées, notamment liées aux Routines et à certains automatismes domotiques, restent réservées à l’offre complète.
Sur Fire TV, l’intérêt se concentre surtout sur la recherche conversationnelle. Il devient par exemple possible de demander « un thriller récent bien noté » ou « un drame historique avec une héroïne forte », sans connaître le titre exact d’un programme.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices3 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Alexa+ peut également contrôler certains appareils connectés ou afficher le flux d’une caméra compatible directement sur le téléviseur.
Amazon affirme que les utilisateurs d’Alexa+ échangent près de deux fois plus avec l’assistant que ceux utilisant l’ancienne version. Une donnée interne à prendre avec précaution, mais qui aide à comprendre la stratégie : en ouvrant gratuitement Alexa+ sur Fire TV, Amazon transforme une base déjà installée de millions d’appareils en porte d’entrée vers son écosystème IA.
Pour l’heure, ce déploiement gratuit reste limité aux États-Unis et n’a pas encore été étendu à la France ni aux autres marchés, ce qui pourrait néanmoins arriver prochainement.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.