Téléviseurs, PC portables, maison connectée : les catégories qui font d’ordinaire le Black Friday ont déjà droit à des remises ce week-end. Rien ne garantit qu’elles ne baisseront pas encore fin novembre, mais chaque prix a été confronté au plus bas des 30 derniers jours ou à l’historique du produit.
Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre, dans sept semaines. Amazon, Fnac, Darty et Boulanger n’ont pas attendu cette date pour baisser le prix d’une partie de leur catalogue tech, du téléviseur au robot laveur en passant par la tête thermostatique.
Nous avons retenu 20 offres, relevées le vendredi 9 octobre au matin. Chaque remise est calculée par rapport au plus bas prix des 30 derniers jours affiché par le marchand, que Boulanger appelle « prix de référence ». Deux exceptions, l’enceinte Echo Dot Max et la caméra Blink Outdoor 4 : nous les comparons à leur prix moyen, et elles retrouvent leur plus bas historique. Les prix peuvent avoir bougé au moment de votre visite.
Les 20 offres tech du week-end chez Amazon, Fnac, Darty et Boulanger
- TV Samsung Mini LED TU55M72H 55" (2026) à 499 € au lieu de 649 €
- TV LG OLED evo OLED48G6 48" (2026) à 1 399 € au lieu de 1 649 €
- PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 14" OLED (Snapdragon X2, 16 Go) à 1 099,99 € au lieu de 1 399,99 €
- PC portable HP 16-bz0043nfx (Snapdragon X, 8 Go, 512 Go) à 549,99 € au lieu de 849 €
- PC portable gamer Gigabyte A16 3VHK3FR894SH (Ryzen 7, 16 Go, 1 To, RTX 5060) à 1 249,99 € au lieu de 1 599,99 €
- PC portable gamer Acer Predator Helios Neo 18 AI PHN18-72-99MT (Core Ultra 9, 32 Go, 1 To, RTX 5070) à 2 199,99 € au lieu de 2 719,99 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6" (AMD Ryzen 3, 8 Go, 512 Go) à 369,99 € au lieu de 649,99 € (chargeur non inclus)
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 64,99 € contre 98,99 € en moyenne (plus bas historique égalé)
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go + enceinte JBL Grip à 399 € au lieu de 547,92 €
- Tablette Xiaomi Pad 8 11,2" 128 Go (bleu) à 419,99 € au lieu de 499,99 €
- Aspirateur laveur Roborock F25 Ultra à 479,99 € au lieu de 579 €
- Robot aspirateur laveur Bosch Spotless Advanced à 329,57 € au lieu de 479 €
- Écouteurs JBL Sense Pro à 99,99 € au lieu de 159 €
- Enceinte Harman Kardon Onyx Studio 9 à 149,99 € au lieu de 230,99 €
- Casque gamer SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless à 69,99 € au lieu de 99,99 €
- Clavier gamer Logitech G512 Carbon (switchs GX Blue) à 79,99 € au lieu de 129,99 €
- Tête thermostatique connectée Tado X à 64,99 € au lieu de 100,04 €
- Machine à café à grain De'Longhi Magnifica Plus ECAM320.60.B à 549,99 € au lieu de 749,99 €
- Friteuse sans huile Moulinex Dual Easy Fry & Grill EZ905D20 (2 tiroirs) à 129,99 € au lieu de 199,99 €
- Caméra de surveillance Blink Outdoor 4 (1 caméra) à 24,99 € contre 56,62 € en moyenne (plus bas historique égalé)
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Six offres à regarder de plus près avant de commander
Vingt offres, mais pas vingt achats évidents. Six d’entre elles méritent qu’on s’y arrête : soit parce qu’elles portent sur un achat typique de fin d’année, soit parce que la baisse s’accompagne d’une contrainte à connaître avant de valider le panier.
- TV Samsung Mini LED TU55M72H : une dalle Mini LED 4K de 55 pouces, millésime 2026, sous la barre des 500 €, avec trois prises HDMI 2.1, AirPlay 2 et le système Tizen. La fiche de Boulanger indique une fréquence native de 50 Hz : ce téléviseur vise le salon et le streaming, pas le jeu en 120 Hz sur console.
- LG OLED evo OLED48G6 : le G6 est le modèle phare des téléviseurs OLED de LG pour 2026, et le 48 pouces reste un format peu courant à ce niveau de gamme. LG l’annonçait à 1 699 € au printemps. Il passe ici 250 € sous son plus bas prix des 30 derniers jours chez la Fnac, mais sa remise de 15 % est la plus faible de la sélection.
- Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 : cet ultraportable de 14 pouces pèse 1,17 kg et associe un écran OLED de 1 920 x 1 200 pixels à la puce Snapdragon X2 Plus de Qualcomm, avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. D’après la fiche Boulanger, le chargeur n’est pas fourni : prévoyez-en un si vous n’en avez pas déjà un compatible.
- Roborock F25 Ultra : cet aspirateur laveur ajoute un mode vapeur à 180 °C au lavage à l’eau chaude à 86 °C. Nous lui avions attribué 8/10 dans notre test du Roborock F25 Ultra : le mode vapeur n’a rien d’un gadget sur les taches tenaces, mais l’autonomie plafonnait entre 30 et 43 minutes selon le mode, loin des 60 minutes annoncées. Il s’est affiché à 465 € chez Amazon fin septembre : l’offre de la Fnac est correcte, sans plus.
- Tado X : la saison de chauffe commence, et cette tête thermostatique remplace celle d’un radiateur pour le piloter depuis un smartphone. Pour la commander à distance, il faut une passerelle Tado. Elle n’est pas compatible avec les équipements Tado V3+, et une partie des fonctions avancées passe par un abonnement.
- Blink Outdoor 4 : à 24,99 €, cette caméra extérieure sans fil égale son plus bas historique relevé par camelcamelcamel. Elle tient environ deux ans sur piles AA lithium et résiste aux intempéries (IP65), mais elle filme en 1080p et réserve ses fonctions avancées à un abonnement payant.
Ces prix peuvent-ils encore baisser d’ici fin novembre ?
Face au plus bas prix des 30 derniers jours, les remises vont de 15 % sur le LG OLED à 43 % sur le Lenovo IdeaPad Slim 3. L’Echo Dot Max et la Blink, comparées à leur prix moyen historique, affichent 34 % et 55 % de baisse. Plusieurs de ces offres tournent déjà depuis fin septembre ou début octobre au même prix : ce sont des promotions installées, pas des ventes de quelques heures.
Personne ne peut garantir qu’un produit ne sera pas moins cher le 27 novembre, ni qu’il sera encore remisé ce jour-là. Si l’achat ne peut pas attendre, ces prix constituent une base solide. S’il peut attendre, notez le prix du jour pour le comparer à celui du Black Friday. Côté téléviseur, notre comparatif des meilleures TV 4K permet de situer la Samsung Mini LED face aux modèles que nous recommandons avant de vous décider.
Black Friday et promos d’octobre : vos questions
Quelle est la date du Black Friday 2026 ?
Le Black Friday 2026 a lieu le vendredi 27 novembre. Il suit, comme chaque année, le quatrième jeudi de novembre, jour de Thanksgiving aux États-Unis.
Que signifie le « prix de référence » affiché par Boulanger ?
C’est le prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des 30 jours qui précèdent la promotion, comme l’impose la réglementation sur les annonces de réduction. La remise affichée se calcule à partir de ce prix.
Les PC portables Lenovo de la sélection sont-ils livrés avec un chargeur ?
Non : ni l’IdeaPad Slim 3 proposé chez Amazon ni le Yoga Slim 7 de Boulanger n’incluent de chargeur, d’après leurs fiches. Comptez l’achat d’un bloc compatible si vous n’en avez pas déjà un.