Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre, dans sept semaines. Amazon, Fnac, Darty et Boulanger n’ont pas attendu cette date pour baisser le prix d’une partie de leur catalogue tech, du téléviseur au robot laveur en passant par la tête thermostatique.

Nous avons retenu 20 offres, relevées le vendredi 9 octobre au matin. Chaque remise est calculée par rapport au plus bas prix des 30 derniers jours affiché par le marchand, que Boulanger appelle « prix de référence ». Deux exceptions, l’enceinte Echo Dot Max et la caméra Blink Outdoor 4 : nous les comparons à leur prix moyen, et elles retrouvent leur plus bas historique. Les prix peuvent avoir bougé au moment de votre visite.