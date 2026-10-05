Deezer ouvre son abonnement Premium sans frais pendant trois mois aux nouveaux venus, avant un passage à 11,99 € par mois. De quoi juger sur pièce ce que vaut la qualité CD sur votre matériel, et décider ensuite si le service mérite une place dans votre budget.
Noté 9/10 dans notre avis, Deezer Premium donne accès à plus de 120 millions de titres en qualité CD, sans publicité et avec l’écoute hors connexion. Jusqu’au 6 octobre au soir, l’abonnement est offert pendant trois mois aux personnes qui n’ont jamais été abonnées à Deezer ni profité d’un essai, puis facturé 11,99 € par mois. L’offre est sans engagement, mais elle demande de renseigner une carte bancaire dès l’inscription. Elle s’adresse à celles et ceux qui écoutent beaucoup de musique et veulent comparer avec leur service actuel, ou qui hésitent encore à payer pour du streaming.
Deezer Premium passe à 0 € pendant trois mois au lieu de 11,99 € par mois, une offre réservée aux nouveaux abonnés et valable sur Deezer jusqu’au 6 octobre au soir.
Pourquoi choisir Deezer Premium ?
- Le FLAC sans supplément : la qualité CD, en 16 bits/44,1 kHz, est incluse dès l’offre Premium. De quoi profiter d’un casque filaire ou d’une chaîne hi-fi sans payer d’option.
- Des recommandations que vous pilotez : Flow s’ajuste à vos goûts et se personnalise, tandis que les morceaux entièrement générés par IA sont exclus des suggestions automatiques.
- Un essai encadré : Deezer vous prévient 7 jours avant la fin de la période gratuite. Un point qui compte, la gestion des essais revenant souvent dans les critiques des utilisateurs.
Du métro au salon, un abonnement qui suit vos écoutes
Au quotidien, le téléchargement des titres pour l’écoute hors connexion évite de dépendre du réseau dans les transports, ce qui compte d’autant plus que le FLAC se montre gourmand en données mobiles. En voiture, Deezer fonctionne avec Android Auto et Apple CarPlay, et l’application se retrouve aussi sur Android TV, Chromecast, Apple Watch, Garmin ou les enceintes Alexa et Google Home. Les radios RTL, NRJ ou France Info sont intégrées, tout comme SongCatcher pour identifier un morceau entendu au vol. Remix Lab permet enfin de remixer directement certains titres, pour qui aime bricoler ses écoutes.
Le service vise d’abord les gros consommateurs de musique, en particulier les amateurs de scène francophone, bien représentée dans le catalogue. Si vous venez d’un autre service, l’outil de transfert importe vos playlists depuis Spotify, Apple Music, TIDAL, YouTube Music ou Amazon Music en quelques clics, et Shaker crée des playlists à plusieurs, y compris avec des amis abonnés ailleurs. Comme le relève notre avis complet sur Deezer, les podcasts restent moins nombreux que chez Spotify, et les versions web et ordinateur sont moins complètes que l’application mobile. Si vous écoutez surtout des émissions parlées depuis votre PC, l’intérêt est donc plus limité.
Face à Apple Music et aux offres hi-res, où se place Deezer ?
Deezer occupe la première place de notre comparatif des meilleurs services de streaming musical, grâce à son FLAC inclus, à ses recommandations et à son traitement des titres générés par IA. Il s’arrête toutefois à la qualité CD, quand Apple Music propose le lossless et l’audio spatial Dolby Atmos pour 10,99 € par mois, et que Qobuz ou Tidal montent jusqu’au 24 bits/192 kHz. Certains titres n’existent par ailleurs pas en version HiFi sur Deezer. Pour une écoute sur casque Bluetooth ou dans les transports, ce plafond pèse peu ; pour un équipement audiophile, il mérite réflexion.
✅ Les points forts
- Trois mois sans frais, puis un abonnement sans engagement
- FLAC 16 bits/44,1 kHz inclus dès l’offre Premium
- Plus de 120 millions de titres et des radios intégrées
- Rappel envoyé 7 jours avant la fin de l’essai
- Transfert des playlists depuis les services concurrents
❌ Les limites
- Offre réservée aux nouveaux abonnés, carte bancaire exigée
- Qualité plafonnée à 16 bits/44,1 kHz
- FLAC gourmand en données mobiles
- Moins de podcasts que chez Spotify
Résiliable jusqu’à 48 h avant le renouvellement, l’essai de trois mois de Deezer Premium reste accessible jusqu’au 6 octobre au soir, avant le passage à 11,99 € par mois.
Trois mois de Deezer Premium offerts représentent 35,97 € d’abonnement, et surtout le temps de juger le service sur vos propres usages. Le FLAC inclus, Flow et un catalogue de plus de 120 millions de titres expliquent la note de 9/10 que nous lui avons attribuée. L’offre parle d’abord aux mélomanes qui veulent comparer avec leur abonnement actuel, et à celles et ceux qui supportent encore les publicités de la version gratuite. Si l’essai vous convainc, la formule annuelle à 107,99 € revient ensuite moins cher que douze mensualités.
Si vous avez déjà profité d’un essai ou d’un abonnement Deezer, l’offre ne vous concerne pas. Même chose si votre priorité est la haute résolution ou l’audio spatial, mieux servis ailleurs. Pour les autres, notez la date de fin d’essai, début janvier : Deezer envoie un rappel, mais la résiliation doit intervenir au plus tard 48 h avant le renouvellement si l’abonnement ne vous a pas séduit.
Pour profiter du Prime Day, n’oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours, c’est donc le bon moment pour tester.
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