Au quotidien, le téléchargement des titres pour l’écoute hors connexion évite de dépendre du réseau dans les transports, ce qui compte d’autant plus que le FLAC se montre gourmand en données mobiles. En voiture, Deezer fonctionne avec Android Auto et Apple CarPlay, et l’application se retrouve aussi sur Android TV, Chromecast, Apple Watch, Garmin ou les enceintes Alexa et Google Home. Les radios RTL, NRJ ou France Info sont intégrées, tout comme SongCatcher pour identifier un morceau entendu au vol. Remix Lab permet enfin de remixer directement certains titres, pour qui aime bricoler ses écoutes.

Le service vise d’abord les gros consommateurs de musique, en particulier les amateurs de scène francophone, bien représentée dans le catalogue. Si vous venez d’un autre service, l’outil de transfert importe vos playlists depuis Spotify, Apple Music, TIDAL, YouTube Music ou Amazon Music en quelques clics, et Shaker crée des playlists à plusieurs, y compris avec des amis abonnés ailleurs. Comme le relève notre avis complet sur Deezer, les podcasts restent moins nombreux que chez Spotify, et les versions web et ordinateur sont moins complètes que l’application mobile. Si vous écoutez surtout des émissions parlées depuis votre PC, l’intérêt est donc plus limité.