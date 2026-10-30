Le Black Friday ne commence officiellement que le 27 novembre, mais Boulanger a déjà dégainé les premières remises de son Black Friday, et l’audio n’est pas en reste. Le JBL Live 775NC, casque sans fil à réduction de bruit adaptative, repasse sous la barre symbolique des 100 €, de quoi s’offrir un casque endurant pour les trajets du quotidien ou préparer un cadeau bien avant les fêtes.
Le Live 775NC est un casque circum-auriculaire de la gamme Live de JBL, qui associe le son Signature de la marque à une réduction de bruit adaptative et une autonomie annoncée jusqu’à 65 heures. JBL le vend à un prix conseillé de 179,99 €.
Pour le lancement de son Black Friday, Boulanger l’affiche à 99,99 € dans sa version noire, soit 44 % de remise sur ce prix de référence, sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne. Les retours sont par ailleurs prolongés jusqu’au 31 janvier 2027, un détail utile pour un achat destiné à être offert.
Pourquoi choisir le casque JBL Live 775NC ?
- Une autonomie annoncée jusqu’à 65 heures, et 50 heures avec la réduction de bruit active.
- Une réduction de bruit adaptative, complétée par un mode Smart Ambient pour rester attentif à son environnement.
- La connexion multipoint, pour passer d’un appareil Bluetooth à l’autre sans le réappairer.
- Deux microphones à formation de faisceau pour les appels, même dans un environnement bruyant.
- Un casque pliable, livré avec un étui de transport.
Un casque taillé pour les longues journées
Le Live 775NC vise un usage quotidien et polyvalent, du trajet en transports au télétravail. Ses haut-parleurs de 40 mm délivrent le son Signature JBL, tandis que la fonction Spatial Sound transforme les contenus stéréo en son surround virtuel, appréciable pour les films et les séries, et l’arceau en tissu comme les coussinets moelleux misent sur le confort. L’application JBL Headphones permet en outre d’ajuster le son et la réduction de bruit.
Côté limites, le niveau de réduction de bruit ne se règle pas manuellement, le chargeur n’est pas fourni, et Boulanger n’annonce une disponibilité des pièces détachées que pendant deux ans.
Une autonomie qui change le rapport à la recharge
Plus d’une semaine d’écoute entre deux charges
C’est l’argument le plus concret du Live 775NC. JBL annonce jusqu’à 65 heures d’écoute en Bluetooth sans réduction de bruit, 50 heures lorsqu’elle est activée et jusqu’à 28 heures en communication avec la réduction de bruit. Pour un usage de deux à trois heures par jour, cela représente plus de deux semaines sans passer par la prise. Et quand la batterie arrive à sec, cinq minutes de charge rapide suffisent pour récupérer quatre heures d’écoute, la recharge complète prenant moins de trois heures.
Une réduction de bruit qui s’ajuste seule
La réduction de bruit True Adaptive analyse l’environnement en continu pour adapter son niveau, ce qui compense en partie l’absence de réglage manuel. Le mode Smart Ambient, de son côté, laisse passer les sons extérieurs pour entendre une annonce en gare ou mener une conversation sans retirer le casque. Le Bluetooth 5.3 prend aussi en charge l’audio LE, qui garantit une transmission de qualité même à faible débit, une compatibilité que JBL déploie par mise à jour.
✅ Les points forts
- Autonomie de 65 heures, 50 heures avec la réduction de bruit.
- Charge rapide : 4 heures d’écoute pour 5 minutes.
- Réduction de bruit adaptative et mode Smart Ambient.
- Multipoint et étui de transport fourni.
❌ Les limites
- Niveau de réduction de bruit non réglable manuellement.
- Chargeur non fourni.
- Pièces détachées disponibles seulement deux ans.
Le JBL Live 775NC ne prétend pas rivaliser avec les références haut de gamme de la réduction de bruit, mais il coche ce qu’on attend d’un casque du quotidien, avec une autonomie qui fait la différence et un confort soigné. À 99,99 €, il fait une idée cadeau solide de ce Black Friday anticipé, d’autant que les retours prolongés laissent le temps de voir venir après les fêtes. Pour élargir la comparaison dans la même gamme, Clubic a aussi repéré le JBL Live 770NC sous les 100 € chez Darty.
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