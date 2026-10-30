Le Live 775NC est un casque circum-auriculaire de la gamme Live de JBL, qui associe le son Signature de la marque à une réduction de bruit adaptative et une autonomie annoncée jusqu’à 65 heures. JBL le vend à un prix conseillé de 179,99 €.

Pour le lancement de son Black Friday, Boulanger l’affiche à 99,99 € dans sa version noire, soit 44 % de remise sur ce prix de référence, sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne. Les retours sont par ailleurs prolongés jusqu’au 31 janvier 2027, un détail utile pour un achat destiné à être offert.