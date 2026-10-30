L’Easy Fry Dual XXL est un air fryer à double compartiment qui permet de lancer deux préparations en parallèle, à des températures différentes. Avec une capacité totale de 11 litres répartie entre un tiroir de 6,5 litres et un second de 4,5 litres, Moulinex le destine aux foyers de 6 à 10 personnes.

Boulanger l’affiche actuellement à 129,99 € au lieu d’un prix de référence de 199,99 €, soit 35 % de remise sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne, avec la possibilité de régler en trois fois sans frais.