Boulanger n’a pas attendu le 27 novembre pour lancer son Black Friday, et la cuisine fait partie des premiers rayons concernés. L’Easy Fry Dual XXL de Moulinex, un air fryer familial capable de cuire deux plats à la fois, repasse sous la barre des 130 €, juste à temps pour s’équiper avant les repas de fin d’année.
L’Easy Fry Dual XXL est un air fryer à double compartiment qui permet de lancer deux préparations en parallèle, à des températures différentes. Avec une capacité totale de 11 litres répartie entre un tiroir de 6,5 litres et un second de 4,5 litres, Moulinex le destine aux foyers de 6 à 10 personnes.
Boulanger l’affiche actuellement à 129,99 € au lieu d’un prix de référence de 199,99 €, soit 35 % de remise sur un produit neuf vendu et expédié par l’enseigne, avec la possibilité de régler en trois fois sans frais.
Profiter du Moulinex Easy Fry Dual XXL à 129,99 € au lieu de 199,99 €
Pourquoi choisir le Moulinex Easy Fry Dual XXL ?
- Deux tiroirs indépendants pour cuire deux plats différents en même temps.
- Une fonction de synchronisation qui fait terminer les deux cuissons au même moment.
- Un grand tiroir capable d’accueillir un poulet de 2 kg accompagné d’un kilo de frites.
- Des cuves compatibles lave-vaisselle.
- Des pièces détachées disponibles pendant 15 ans.
Un repas complet pour toute la tablée
L’intérêt de ce modèle tient à sa capacité à préparer un repas entier en une seule fois, là où un air fryer classique oblige à enchaîner les fournées. Les sept programmes couvrent les usages courants, des frites au poulet en passant par les légumes, le poisson, les desserts et la déshydratation, tandis qu’un mode manuel permet de régler librement temps et température. Moulinex revendique jusqu’à 70 % d’énergie consommée en moins par rapport à un four traditionnel.
Ce gabarit a toutefois un prix en encombrement : avec 38 x 33 x 45,8 cm pour plus de 8 kg, l’appareil réclame une vraie place sur le plan de travail. Il n’offre ni fenêtre pour surveiller la cuisson ni connectivité, et plusieurs acheteurs regrettent sur la fiche Boulanger un fonctionnement bruyant.
Deux tiroirs, un seul top départ
La synchronisation qui change l’organisation
La fonction phare de l’Easy Fry Dual XXL est sa cuisson synchronisée. Plutôt que de calculer soi-même quand lancer chaque tiroir, il suffit de programmer les deux préparations et d’activer la synchronisation pour que les deux plats soient prêts en même temps, une viande dans le grand tiroir et son accompagnement dans le petit par exemple. C’est ce qui permet de servir un plat chaud et sa garniture d’un seul coup, sans laisser refroidir l’un pendant que l’autre termine.
Un format pensé pour durer
Moulinex accompagne aussi cet appareil d’un argument de durabilité appréciable sur ce type de produit, avec des pièces détachées disponibles pendant 15 ans. Les cuves passent au lave-vaisselle, et l’appareil est livré avec deux grilles et un livre de recettes.
✅ Les points forts
- Capacité de 11 litres sur deux tiroirs.
- Cuisson synchronisée des deux préparations.
- Cuves compatibles lave-vaisselle.
- Pièces détachées disponibles 15 ans.
❌ Les limites
- Encombrant et lourd.
- Pas de fenêtre de cuisson ni de connectivité.
- Fonctionnement jugé bruyant par plusieurs acheteurs.
Profiter du Moulinex Easy Fry Dual XXL à 129,99 € au lieu de 199,99 €
L’Easy Fry Dual XXL s’adresse aux familles et à ceux qui reçoivent souvent, à condition d’avoir la place de l’installer. À 129,99 €, il retrouve un prix que Clubic avait déjà repéré sur ce même modèle, ce qui en fait une option intéressante pour préparer les repas de fin d’année.
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