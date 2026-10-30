Jusqu’au 2 novembre, Canal+ relance une vente flash qui ramène son abonnement de base sous la barre des 16 € pendant deux ans. L’offre CANAL+ à 15,99 €/mois pendant 24 mois, puis 24,99 €/mois, réunit cinéma récent et grands championnats, mais elle engage sur deux ans et laisse de côté Netflix comme HBO Max.
Canal+ n’a pas touché au contenu de son offre d’entrée de gamme, seulement à son prix. Pendant cette vente flash, l’abonnement CANAL+ passe de 24,99 € à 15,99 € par mois pour les 24 premiers mois, soit 9 € d’économie mensuelle et 216 € sur la durée de l’engagement.
L’offre flash CANAL+ à 15,99 €/mois est réservée aux nouveaux abonnés, sans abonnement Canal+ le mois précédent. Elle vise d’abord ceux qui veulent un seul abonnement pour le cinéma récent et le sport de la semaine, sans empiler les plateformes.
L’abonnement CANAL+ est à 15,99 € par mois pendant 24 mois au lieu de 24,99 €, directement chez Canal+, pour les nouveaux abonnés.
Pourquoi choisir l’offre CANAL+ ?
- Des films six mois après la salle : Les films sortis au cinéma arrivent sur Canal+ six mois après leur sortie en salles. Pour qui va peu au cinéma, c’est le moyen de rattraper les films de l’année sans les louer un par un.
- Plusieurs sports sous le même toit : Le match du mercredi de la Ligue des champions, la Formule 1, le MotoGP, la Premier League et le Top 14 figurent dans l’offre. Un fan de rugby et un amateur de sports mécaniques y trouvent leur compte dans le même abonnement.
- Direct, replay et deux écrans : Les programmes se regardent en direct ou en replay, sur deux écrans en même temps. Un foyer peut suivre un Grand Prix dans le salon pendant qu’une série tourne sur une tablette.
Du Grand Prix du dimanche au film du samedi soir
L’offre donne accès aux chaînes Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360, Canal+ Docs et Canal+ Kids, ainsi qu’aux séries et documentaires maison. Le replay est le vrai confort : un programme manqué en direct se regarde plus tard, à l’heure qui vous arrange. Comme le détaille notre avis sur Canal+, l’application fonctionne sur le web, les smartphones, les tablettes, les consoles PlayStation et Xbox, les téléviseurs connectés et des boîtiers comme l’Apple TV 4K ou le Fire TV, avec une lecture hors ligne. Nous y jugions l’interface bien pensée, même si elle reste sujette à quelques bugs.
Le profil idéal regarde à la fois du sport et du cinéma, et préfère une seule facture à trois abonnements. Les amateurs de Top 14, de Formule 1 ou de MotoGP y trouvent un rendez-vous régulier, et les films de l’année arrivent sans surcoût. L’intérêt baisse si vous voulez toute la Ligue des champions : l’offre mentionne le match du mercredi, pas l’ensemble de la compétition. Elle convient mal aussi à qui cherche surtout des séries américaines, puisque Netflix, HBO Max et Paramount+ ne sont pas inclus.
Ce que cette formule ne remplace pas
Cette offre est l’entrée de gamme de Canal+ : les catalogues de Netflix, HBO Max ou Paramount+ demandent une formule supérieure comme Canal+ Ciné Séries. Face aux plateformes de streaming seules, son atout reste le cinéma récent, qui y arrive bien plus tôt que chez les autres services. En contrepartie, nous relevions un prix plus élevé que la concurrence et assez peu de productions exclusives, deux points que la remise atténue sans les effacer. Pour situer Canal+ face à Netflix, Prime Video ou Disney+, notre comparatif des meilleures plateformes de streaming détaille les forces de chacune.
✅ Les points forts
- 216 € d’économie sur les 24 mois d’engagement
- Les films disponibles six mois après leur sortie en salles
- Formule 1, MotoGP, Premier League et Top 14 inclus
- Direct, replay et deux écrans simultanés
- Une application disponible sur la plupart des écrans
❌ Les limites
- Un engagement de 24 mois, puis 24,99 € par mois
- Une offre réservée aux nouveaux abonnés
- Netflix, HBO Max et Paramount+ non inclus
- Peu de contenus en 4K, selon notre avis
La vente flash court jusqu’au 2 novembre : vérifiez le tarif de 15,99 € par mois et les conditions d’engagement sur la page de l’offre avant de souscrire.
À 15,99 € par mois, cette vente flash rend l’abonnement Canal+ plus abordable, sans rien retirer du cinéma récent ni du sport annoncé. Les 216 € économisés sur deux ans sont réels, puisque le tarif remonte ensuite à 24,99 €, son prix habituel. Pour un foyer qui suit la F1, le Top 14 ou la Premier League et regarde les films de l’année, l’abonnement couvre beaucoup pour un tarif contenu.
L’engagement reste le vrai point à peser : vingt-quatre mois, c’est deux saisons sportives complètes. Si vous regardez surtout des séries Netflix ou HBO Max, ou si le sport ne vous intéresse pas, une plateforme seule vous servira mieux. Si au contraire vous hésitiez à revenir sur Canal+ pour la F1 ou les films récents, la fenêtre ouverte jusqu’au 2 novembre mérite d’être regardée de près.
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