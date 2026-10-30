L’offre donne accès aux chaînes Canal+, Canal+ Box Office, Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport 360, Canal+ Docs et Canal+ Kids, ainsi qu’aux séries et documentaires maison. Le replay est le vrai confort : un programme manqué en direct se regarde plus tard, à l’heure qui vous arrange. Comme le détaille notre avis sur Canal+, l’application fonctionne sur le web, les smartphones, les tablettes, les consoles PlayStation et Xbox, les téléviseurs connectés et des boîtiers comme l’Apple TV 4K ou le Fire TV, avec une lecture hors ligne. Nous y jugions l’interface bien pensée, même si elle reste sujette à quelques bugs.

Le profil idéal regarde à la fois du sport et du cinéma, et préfère une seule facture à trois abonnements. Les amateurs de Top 14, de Formule 1 ou de MotoGP y trouvent un rendez-vous régulier, et les films de l’année arrivent sans surcoût. L’intérêt baisse si vous voulez toute la Ligue des champions : l’offre mentionne le match du mercredi, pas l’ensemble de la compétition. Elle convient mal aussi à qui cherche surtout des séries américaines, puisque Netflix, HBO Max et Paramount+ ne sont pas inclus.