Présenté en 2023 et rejoint au printemps par le Live 780NC, le JBL Live 770NC reste un casque circum-auriculaire à réduction de bruit adaptative taillé pour l’endurance. Son passage sous les 100 € pose une question concrète : que vaut-il face aux modèles plus récents de ce budget ?
Dévoilé par JBL à la rentrée 2023, le Live 770NC est un casque sans fil qui mise sur une réduction de bruit adaptative et sur une autonomie annoncée de 50 heures avec celle-ci activée. Darty le propose à 99,99 € au lieu de 159,99 €, son prix le plus bas sur 30 jours affiché par l’enseigne, soit 60 € et 37 % de remise. Le comparateur LeDénicheur ne trouvait pas moins cher lors de notre relevé du 9 octobre. Il s’adresse d’abord à celles et ceux qui veulent couper le bruit des transports sans passer par la case haut de gamme.
Le casque JBL Live 770NC passe à 99,99 € chez Darty, contre 159,99 € pour son prix le plus bas sur 30 jours affiché par l’enseigne.
Pourquoi choisir le JBL Live 770NC ?
- Une autonomie de longue haleine : JBL annonce 50 heures d’écoute avec la réduction de bruit et 65 heures sans : la recharge cesse d’être un réflexe du soir.
- Deux appareils à la fois : le Bluetooth 5.3 multipoint garde le casque relié au smartphone et à l’ordinateur, pour passer d’une visio à un appel sans refaire l’appairage.
- Un son réglable et un format nomade : l’application JBL propose un égaliseur sur 10 bandes, et le casque de 253 g se replie pour voyager. Batterie vide, le câble fourni permet encore d’écouter en filaire.
Un compagnon de trajet qui ne réclame pas sa prise tous les soirs
Dans le métro ou le train, la réduction de bruit adaptative ajuste son action à l’environnement, et le mode Smart Ambient laisse entrer une annonce ou une conversation sans retirer le casque. Sur le papier, les 50 heures annoncées avec l’ANC représentent environ cinq semaines de travail à raison de deux heures de trajet par jour. Lorsque nous avons testé le Sony ULT Wear, ce JBL figurait d’ailleurs parmi nos points de comparaison sur l’autonomie. Le multipoint sert autant en télétravail qu’en open space, et le site suédois M3 juge la qualité d’appel très bonne.
Ce casque parle surtout aux étudiants, aux navetteurs et aux télétravailleurs qui veulent une vraie réduction de bruit sans dépasser 100 €. Il convient moins aux grands voyageurs exigeants : M3 trouve son isolation correcte mais en retrait face à un Sony WH-1000XM5, et ses boutons physiques trop petits pour être manipulés facilement. Il n’est pas pensé pour le sport, et Que Choisir indique qu’aucune pièce détachée, batterie ou coussinets, n’est proposée.
Face au Live 780NC et aux casques récents de ce budget
Depuis le printemps, JBL vend son successeur, le Live 780NC, affiché à 179,99 € à sa sortie avec une réduction de bruit améliorée et jusqu’à 80 heures d’autonomie sans ANC, selon Phonandroid. À 99,99 €, le 770NC conserve les mêmes 50 heures avec ANC pour 80 € de moins que ce tarif de sortie. Parmi les modèles abordables, notre comparatif des meilleurs casques Bluetooth retient aussi le Nothing Headphone (a) et le CMF Headphone Pro, plus récents. Le JBL, lui, mise sur l’endurance et le multipoint.
✅ Les points forts
- 50 heures d’autonomie annoncées avec la réduction de bruit, 65 heures sans
- Bluetooth 5.3 multipoint pour deux appareils connectés en même temps
- Réduction de bruit adaptative et mode Smart Ambient pour entendre l’extérieur à la demande
- Égaliseur 10 bandes dans l’application JBL et écoute filaire possible
- Format pliable et léger, 253 g sur la balance
❌ Les limites
- Isolation correcte, mais en retrait face aux casques haut de gamme
- Boutons physiques petits et peu pratiques, selon M3
- Aucune pièce détachée proposée (batterie, coussinets), d’après Que Choisir
- Modèle de 2023, dont le successeur améliore la réduction de bruit
L’offre que nous avons relevée porte sur le coloris noir du JBL Live 770NC, vendu par Darty à 99,99 € au lieu de 159,99 €.
À 99,99 €, le JBL Live 770NC devient un choix rationnel pour qui veut un casque à réduction de bruit endurant sans franchir la barre des 100 €. Son autonomie annoncée, son multipoint et son égaliseur détaillé couvrent l’essentiel des besoins du quotidien, du métro à la visio. Ce prix tient depuis au moins le 30 septembre : rien ne presse, mais rien ne garantit non plus qu’il dure.
Si l’isolation est votre priorité absolue, mieux vaut viser le haut de gamme, ou au minimum le Live 780NC et sa réduction de bruit revue. Pour un premier casque antibruit, un casque d’étudiant ou un compagnon de trajet qui ne réclame pas la prise tous les soirs, ce modèle de 2023 reste une proposition cohérente. Sachez seulement que M3 a trouvé son maintien un peu moins confortable que celui du Tour One M2, plus haut de gamme chez JBL.
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