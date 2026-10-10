Dans le métro ou le train, la réduction de bruit adaptative ajuste son action à l’environnement, et le mode Smart Ambient laisse entrer une annonce ou une conversation sans retirer le casque. Sur le papier, les 50 heures annoncées avec l’ANC représentent environ cinq semaines de travail à raison de deux heures de trajet par jour. Lorsque nous avons testé le Sony ULT Wear, ce JBL figurait d’ailleurs parmi nos points de comparaison sur l’autonomie. Le multipoint sert autant en télétravail qu’en open space, et le site suédois M3 juge la qualité d’appel très bonne.

Ce casque parle surtout aux étudiants, aux navetteurs et aux télétravailleurs qui veulent une vraie réduction de bruit sans dépasser 100 €. Il convient moins aux grands voyageurs exigeants : M3 trouve son isolation correcte mais en retrait face à un Sony WH-1000XM5, et ses boutons physiques trop petits pour être manipulés facilement. Il n’est pas pensé pour le sport, et Que Choisir indique qu’aucune pièce détachée, batterie ou coussinets, n’est proposée.