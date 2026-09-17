CANAL+ réserve son offre RAT+ aux 18 à 25 ans et l’affiche à 13,99 € par mois, sans engagement. Nous avons regardé ce que ce tarif contient réellement côté cinéma, séries et sport, et ce qu’il laisse de côté.
CANAL+ occupe une place à part dans la chronologie des médias : ses abonnés voient les films sortis en salles bien avant les autres plateformes. Le groupe décline cet argument dans une gamme réservée aux jeunes adultes, baptisée RAT+. Le ticket d’entrée s’affiche à 13,99 € par mois, en abonnement mensuel.
Dans le détail, l’offre RAT+ à 13,99 € par mois réunit six chaînes CANAL+, une partie du sport du groupe et la TNT, pour un seul utilisateur. Elle est réservée aux 18 à 25 ans, et la remise court jusqu’au vingt-sixième anniversaire.
L’offre RAT+ est proposée à 13,99 € par mois sur la boutique CANAL+, en abonnement mensuel résiliable à tout moment.
Pourquoi choisir l’offre RAT+ ?
- Le cinéma six mois après les salles : CANAL+ annonce les films en première diffusion six mois après leur sortie en salles. Là où la plupart des services de SVOD attendent leur tour, vous rattrapez l’année en cours.
- Du sport plusieurs fois par semaine : L’offre donne accès à l’affiche d’UEFA Champions League du mercredi, à deux matchs de Premier League et deux de TOP 14 par journée, ainsi qu’aux Grands Prix de Formule 1 et à 100 % du MotoGP.
- Aucun engagement de durée : L’abonnement est mensuel et résiliable à tout moment sans frais. Vous pouvez donc le suspendre hors saison sportive, puis le reprendre plus tard.
Ce que ce bouquet change au quotidien
Le catalogue s’articule autour de six chaînes : CANAL+, Box Office, Grand Écran, Sport 360, Docs et Kids. L’application y ajoute le Start Over, qui reprend un programme jusqu’à huit heures en arrière, et le Multi-Live, qui affiche quatre chaînes à la fois. La TNT complète l’ensemble, en direct et en replay, ce qui évite de jongler avec les applications des chaînes gratuites. Nous avions attribué la note de 8,8 sur 10 à la plateforme dans notre avis sur l’abonnement CANAL+, en saluant une interface fluide et centrée sur le contenu.
Le profil qui rentabilise ce tarif regarde à la fois des films récents et du sport, sans avoir besoin de partager son compte. La formule se limite en effet à un utilisateur, partenaires exclus. Si vous cherchez surtout un catalogue de séries internationales, ou si vous suivez les essais et qualifications de Formule 1, cette entrée de gamme ne suffira pas : ces séances relèvent des formules RAT+ SPORT et LA TOTALE.
Face aux plateformes de streaming classiques
L’écart avec les services généralistes tient à la chronologie des médias : CANAL+ annonce les films six mois après leur sortie en salles, quand la plupart des plateformes de SVOD patientent trente-six mois, un décalage détaillé dans notre comparatif des meilleures plateformes de streaming. En contrepartie, aucun service tiers n’est inclus : Netflix, Apple TV, Paramount+, CINÉ+ OCS et HBO Max relèvent de la formule RAT+ CINÉ SÉRIES, à 19,99 € par mois. L’arbitrage se joue entre l’accès rapide au cinéma et l’agrégateur de plateformes.
✅ Les points forts
- Les films six mois après leur sortie en salles
- L’affiche d’UEFA Champions League du mercredi, la Formule 1 et le MotoGP inclus
- Un abonnement mensuel résiliable à tout moment sans frais
- La TNT en direct et en replay dans la même application
- Six euros de moins par mois que le premier tarif CANAL+ classique
❌ Les limites
- Un seul utilisateur, partenaires exclus
- Une qualité annoncée en HD, quand nous relevions déjà le peu de contenus 4K chez CANAL+
- Aucune plateforme tierce : Netflix ou HBO Max passent par RAT+ CINÉ SÉRIES, à 19,99 € par mois
- Une remise qui s’arrête au vingt-sixième anniversaire
Le tarif RAT+ étant conditionné à l’âge, la boutique CANAL+ affiche les modalités exactes de l’avantage -26 ans au moment de la souscription.
À 13,99 € par mois sans engagement, RAT+ propose un compromis lisible : le cinéma récent de CANAL+ et une partie sérieuse de son sport, dans une application qui gère aussi la TNT. Le calcul devient favorable si vous regardez quelques films par mois et suivez au moins une des compétitions proposées. Il l’est beaucoup moins si votre consommation se limite aux séries, terrain sur lequel les plateformes généralistes restent mieux armées.
Deux réserves méritent d’être posées avant de souscrire. La première tient au compte unique, qui exclut tout partage, même avec un partenaire. La seconde tient à l’âge : la remise disparaît au vingt-sixième anniversaire, et le tarif rejoint celui des offres classiques. Pour un abonné de 19 ou 20 ans qui veut du cinéma et du sport au même endroit, l’arbitrage se résume à une question simple : combien de soirées par mois passerez-vous devant ce bouquet ?
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