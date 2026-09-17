Le catalogue s’articule autour de six chaînes : CANAL+, Box Office, Grand Écran, Sport 360, Docs et Kids. L’application y ajoute le Start Over, qui reprend un programme jusqu’à huit heures en arrière, et le Multi-Live, qui affiche quatre chaînes à la fois. La TNT complète l’ensemble, en direct et en replay, ce qui évite de jongler avec les applications des chaînes gratuites. Nous avions attribué la note de 8,8 sur 10 à la plateforme dans notre avis sur l’abonnement CANAL+, en saluant une interface fluide et centrée sur le contenu.

Le profil qui rentabilise ce tarif regarde à la fois des films récents et du sport, sans avoir besoin de partager son compte. La formule se limite en effet à un utilisateur, partenaires exclus. Si vous cherchez surtout un catalogue de séries internationales, ou si vous suivez les essais et qualifications de Formule 1, cette entrée de gamme ne suffira pas : ces séances relèvent des formules RAT+ SPORT et LA TOTALE.