Dyson officialise son entrée dans un secteur totalement inédit pour la marque avec la CameraJet, une brosse à dents dotée d'une caméra et d'une intelligence artificielle capables de cibler automatiquement les espaces interdentaires. Un positionnement aussi ambitieux que son prix, que la rédaction de Clubic a choisi d'analyser en détail.
Après les aspirateurs, les sèche cheveux et les purificateurs d'air, Dyson s'attaque à un terrain jusqu'ici totalement absent de son catalogue : l'hygiène bucco dentaire. La CameraJet, disponible depuis le 1er septembre 2026, embarque une caméra macro et un système d'intelligence artificielle chargés de repérer les espaces entre les dents pour y projeter un jet de bain de bouche ciblé. Le fabricant détaille l'ensemble des caractéristiques de l'appareil sur sa boutique en ligne, où deux coloris sont proposés au lancement, Ultra Blue et Ceramic Pink. Un positionnement clairement premium, qui s'adresse en priorité aux consommateurs prêts à investir dans un accessoire d'hygiène dentaire nouvelle génération.
Vendue 479 euros, la CameraJet fait ainsi partie des brosses à dents électriques les plus chères du marché, un tarif qui inclut la brosse, deux têtes de rechange, une station de charge et un étui de voyage.
Pourquoi s'intéresser à la CameraJet ?
- Une technologie inédite : une caméra macro de 100 000 pixels associée à un algorithme d'apprentissage automatique, entraîné sur 470 000 images dentaires, pour détecter en temps réel les espaces interdentaires.
- Un geste d'hygiène simplifié : le jet de bain de bouche ciblé vise à remplacer le fil dentaire pour les utilisateurs qui négligent ce geste au quotidien.
- Un positionnement clairement premium : 479 euros pour un kit complet, station de charge, deux têtes et étui de voyage inclus, ce qui place l'appareil au sommet du marché des brosses à dents connectées.
Une expérience de brossage entièrement repensée
Concrètement, la CameraJet réunit trois gestes en un seul appareil : le brossage sonique, le passage du fil dentaire et le rinçage à l'aide d'un bain de bouche. Le système baptisé Gap Optical Targeting par Dyson analyse 28 images par seconde et déclenche une pulvérisation conique en moins de 100 millisecondes dès qu'un espace interdentaire est repéré. Dans son analyse du lancement, la rédaction de Clubic rappelle que neuf personnes sur dix n'utilisent pas le fil dentaire aussi souvent qu'elles le devraient, alors que c'est justement entre les dents que la plaque s'installe en premier. Dyson évoque par ailleurs un essai mené en Italie auprès de 60 participants, avec jusqu'à 58% de plaque en moins par rapport à un brossage classique, un chiffre à prendre avec précaution puisqu'il émane des propres tests du fabricant. L'application MyDyson permet en complément de visualiser en direct l'intérieur de la bouche pendant le brossage, sans qu'aucune image ne soit enregistrée ni stockée selon la marque.
Face à une concurrence déjà bien installée
Sur le segment des brosses à dents connectées haut de gamme, Oral-B et Philips proposent déjà des modèles soniques avec suivi via application, à des tarifs sensiblement inférieurs. La CameraJet se distingue par sa caméra intégrée et sa fonction de rinçage automatique, mais son prix élevé et son format plus imposant en font pour l'instant un choix de niche plutôt qu'une alternative généraliste.
✅ Les points forts
- Une technologie de détection réellement inédite sur le marché des brosses à dents électriques
- Trois gestes d'hygiène réunis en un seul appareil : brossage, fil dentaire et rinçage
- Un kit complet fourni dès l'achat, avec station de charge et étui de voyage
- Une application dédiée avec suivi personnalisé du brossage
- Deux coloris disponibles dès le lancement, Ultra Blue et Ceramic Pink
❌ Les limites
- Un prix très élevé, 479 euros, hors de portée d'une large partie des consommateurs
- Des résultats d'efficacité avancés par Dyson qui reposent sur des essais internes, non vérifiés pour l'instant de façon indépendante
- Un format sensiblement plus volumineux que les brosses à dents électriques classiques
- Un réservoir de bain de bouche à recharger régulièrement, contrainte supplémentaire au quotidien
La CameraJet de Dyson est disponible dès maintenant en Ultra Blue et Ceramic Pink
La Dyson CameraJet marque une entrée ambitieuse sur un marché où la marque n'était jusqu'ici pas attendue. La technologie développée, une caméra macro couplée à un algorithme de ciblage des espaces interdentaires, n'a pas d'équivalent direct chez la concurrence et répond à un problème d'hygiène bucco dentaire largement documenté par les professionnels de santé.
Reste que son prix la réserve à un public restreint, prêt à investir dans un accessoire premium plutôt que dans une brosse à dents électrique classique. Les utilisateurs en quête d'un rapport entre prix et efficacité plus mesuré trouveront sans doute leur compte du côté des modèles Oral-B ou Philips, déjà éprouvés et nettement moins onéreux.
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