Après les aspirateurs, les sèche cheveux et les purificateurs d'air, Dyson s'attaque à un terrain jusqu'ici totalement absent de son catalogue : l'hygiène bucco dentaire. La CameraJet , disponible depuis le 1er septembre 2026, embarque une caméra macro et un système d'intelligence artificielle chargés de repérer les espaces entre les dents pour y projeter un jet de bain de bouche ciblé. Le fabricant détaille l'ensemble des caractéristiques de l'appareil sur sa boutique en ligne, où deux coloris sont proposés au lancement, Ultra Blue et Ceramic Pink. Un positionnement clairement premium, qui s'adresse en priorité aux consommateurs prêts à investir dans un accessoire d'hygiène dentaire nouvelle génération.

Vendue 479 euros, la CameraJet fait ainsi partie des brosses à dents électriques les plus chères du marché, un tarif qui inclut la brosse, deux têtes de rechange, une station de charge et un étui de voyage.