Chaque rentrée apporte son lot de nouveaux projets : lancement d'une activité freelance, refonte d'un site vitrine ou simple envie de reprendre la main sur son nom de domaine. l'Offre Cloud d'o2switch est actuellement proposée à 1,86 € HT/mois pendant douze mois, contre 16,00 € HT/mois au tarif standard, de quoi démarrer un projet web sans grever son budget de rentrée.

Encore faut il connaître les contreparties de cet engagement annuel avant de se lancer : durée du tarif promotionnel, conditions de renouvellement et limites techniques de la formule. C'est précisément ce que nous détaillons dans ce bon plan, afin que votre rentrée numérique parte sur de bonnes bases.