Lancé en 2023, 1min.AI s'est fait une place parmi les plateformes qui centralisent plusieurs intelligences artificielles derrière une seule interface. Plutôt que de cumuler les abonnements à ChatGPT, Claude ou Gemini, l'idée consiste à payer une fois pour accéder à l'ensemble via ce pass IA à vie hébergé sur StackSocial. L'offre cible en priorité les indépendants, rédacteurs et petites structures qui utilisent l'IA au quotidien sans vouloir ajouter un énième abonnement mensuel à leurs charges. Le tarif promotionnel affiche une réduction de 87 % par rapport au prix conseillé par l'éditeur, un montant à vérifier au moment du paiement puisque la conversion en euros peut légèrement varier.

Contrairement à un simple code de réduction, il s'agit ici d'un accès permanent au compte Pro, avec un volume de crédits renouvelé chaque mois pour générer textes, images ou contenus audio.