Entre ChatGPT, Claude et Gemini, la facture mensuelle grimpe vite pour qui utilise l'intelligence artificielle au quotidien. La plateforme 1min.AI propose un accès à vie à ses outils, actuellement disponible à moins de 26 € chez StackSocial : voici ce qu'il faut savoir avant de se décider.
Lancé en 2023, 1min.AI s'est fait une place parmi les plateformes qui centralisent plusieurs intelligences artificielles derrière une seule interface. Plutôt que de cumuler les abonnements à ChatGPT, Claude ou Gemini, l'idée consiste à payer une fois pour accéder à l'ensemble via ce pass IA à vie hébergé sur StackSocial. L'offre cible en priorité les indépendants, rédacteurs et petites structures qui utilisent l'IA au quotidien sans vouloir ajouter un énième abonnement mensuel à leurs charges. Le tarif promotionnel affiche une réduction de 87 % par rapport au prix conseillé par l'éditeur, un montant à vérifier au moment du paiement puisque la conversion en euros peut légèrement varier.
Contrairement à un simple code de réduction, il s'agit ici d'un accès permanent au compte Pro, avec un volume de crédits renouvelé chaque mois pour générer textes, images ou contenus audio.
Voici le 1min.AI Pro (accès à vie) à 25,80 € au lieu de 201,20 € chez StackSocial !
Pourquoi choisir le 1min.AI Pro à vie ?
- Un accès multi-IA centralisé : GPT-5, Claude, Gemini et une dizaine d'autres modèles sont réunis dans le même tableau de bord, sans jongler entre plusieurs abonnements.
- Un paiement unique : À 25,80 € pour un accès à vie, le seuil de rentabilité est atteint en quelques mois face à un abonnement mensuel classique.
- Un million de crédits mensuels : Le volume est renouvelé chaque mois et complété par des crédits gratuits quotidiens, de quoi couvrir un usage régulier en texte, image ou audio.
À qui s'adresse ce pass IA tout-en-un ?
1min.AI vise les profils qui jonglent avec plusieurs usages de l'intelligence artificielle au quotidien : rédaction de contenus, génération d'images, transcription audio ou résumé de documents. Dans son avis publié dans son annuaire logiciel, où la plateforme obtient une note de 7 sur 10, la rédaction Clubic souligne l'intérêt de l'outil pour comparer rapidement les réponses de plusieurs modèles avant de trancher, ou pour disposer d'une solution de secours quand l'outil principal est indisponible. Un rédacteur indépendant, un community manager ou une petite équipe marketing y trouveront de quoi couvrir l'essentiel de leurs besoins sans multiplier les factures. Les crédits gratuits distribués chaque jour permettent par ailleurs de tester la plateforme avant de s'engager davantage.
1min.AI face aux abonnements IA classiques
Face à des abonnements comme ChatGPT Plus ou Claude Pro, facturés individuellement chaque mois, 1min.AI mise sur la mutualisation et le paiement unique plutôt que sur la puissance brute d'un modèle isolé. Un usage intensif et pointu sur un modèle précis reste toutefois mieux servi par son abonnement natif, dont les mises à jour arrivent généralement plus vite.
✅ Les points forts
- Accès à vie, sans réabonnement mensuel à gérer
- Plus d'une dizaine de modèles IA réunis dans une seule interface, dont GPT-5, Claude et Gemini
- 1 000 000 de crédits renouvelés chaque mois, complétés par des crédits gratuits quotidiens
- Disponible sur navigateur, Windows, macOS, Android et iOS
- Note moyenne de 4,7/5 sur Trustpilot, sur près de 400 avis
❌ Les limites
- Le code doit être activé dans les 30 jours suivant l'achat, sous peine de ne conserver qu'un avoir
- La consommation de crédits varie fortement selon le modèle sollicité, les plus avancés étant plus gourmands
- L'interface, pensée pour couvrir de nombreux usages, demande un temps d'adaptation face à un outil mono-tâche
- Un usage professionnel intensif sur un seul modèle reste mieux couvert par l'abonnement natif de l'éditeur concerné
L'offre 1min.AI Pro (accès à vie) à 25,80 € reste disponible chez StackSocial, dans la limite des stocks annoncés
Au tarif affiché, ce pass 1min.AI Pro à vie s'adresse avant tout à celles et ceux qui utilisent l'intelligence artificielle pour plusieurs tâches différentes, sans vouloir cumuler les abonnements mensuels à ChatGPT, Claude ou Gemini. Les indépendants, créateurs de contenu et petites structures en quête d'une solution polyvalente et économique y trouveront un compromis pertinent, à condition d'activer le code rapidement après l'achat.
Les professionnels dont l'activité repose sur un seul modèle IA très spécifique, ou qui ont besoin des toutes dernières mises à jour dès leur sortie, resteront mieux servis par un abonnement natif. Pour les autres, l'offre reste consultable chez StackSocial au tarif indiqué, dans la limite des stocks annoncés par le marchand.
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