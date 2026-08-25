Habituellement affiché autour de 300€, cet aspirateur laveur haut de gamme signé Tineco redevient abordable grâce à l'opération Back to School d'AliExpress, qui touche à sa fin. l'offre en cours chez le marchand chinois, à activer avec le code FRNS33, ramène la facture sous les 210 euros pour un appareil habituellement réservé aux budgets confortables. Positionné sur le segment premium des balais laveurs sans fil, le S7 Pro vise les foyers qui veulent remplacer aspirateur et serpillière par un seul geste au quotidien.

Ce type de remise convient particulièrement aux foyers qui souhaitent simplifier l'entretien des sols durs sans multiplier les appareils, à condition d'accepter les délais de livraison propres à la plateforme et de valider le code promotionnel au moment du paiement.