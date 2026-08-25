Les soldes Back to School d'AliExpress touchent à leur fin et l'aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Pro fait partie des rares appareils premium encore accessibles à prix réduit. Voici ce que vaut réellement cette offre avant sa disparition demain soir.
Habituellement affiché autour de 300€, cet aspirateur laveur haut de gamme signé Tineco redevient abordable grâce à l'opération Back to School d'AliExpress, qui touche à sa fin. l'offre en cours chez le marchand chinois, à activer avec le code FRNS33, ramène la facture sous les 210 euros pour un appareil habituellement réservé aux budgets confortables. Positionné sur le segment premium des balais laveurs sans fil, le S7 Pro vise les foyers qui veulent remplacer aspirateur et serpillière par un seul geste au quotidien.
Ce type de remise convient particulièrement aux foyers qui souhaitent simplifier l'entretien des sols durs sans multiplier les appareils, à condition d'accepter les délais de livraison propres à la plateforme et de valider le code promotionnel au moment du paiement.
Voici le Tineco Floor One S7 Pro à 205,85 € au lieu de 301,10 € chez AliExpress !
Pourquoi choisir le Tineco Floor One S7 Pro ?
- Prix rarement observé : le tarif de 205,85 € avec le code FRNS33 figure parmi les plus bas constatés sur ce modèle, loin des 301,10 euros habituellement demandés.
- Offre limitée dans le temps : l'opération Back to School d'AliExpress se termine demain soir, ce qui laisse peu de marge pour comparer avec d'autres marchands.
- Appareil 3 en 1 complet : aspiration, lavage et auto-nettoyage de la brosse permettent de réduire le temps consacré à l'entretien des sols durs, sans repasser derrière avec un aspirateur classique.
Un appareil pensé pour l'entretien quotidien des sols durs
Le Tineco Floor One S7 Pro combine aspiration et lavage en un seul passage grâce à son capteur iLoop, qui ajuste automatiquement la puissance et le débit d'eau selon le niveau de salissure détecté sur le sol. Sa batterie de 3 900 mAh offre jusqu'à 40 minutes d'autonomie pour couvrir environ 120 mètres carrés, un format cohérent pour un appartement ou une maison de taille moyenne, avec un temps de charge complet d'environ quatre heures. Dans son test de l'appareil, la rédaction Clubic soulignait la qualité de la station d'auto-nettoyage, qui lave puis sèche la brosse rotative pour limiter les mauvaises odeurs et les manipulations, ainsi que l'apport de la brosse bord à bord pour traiter les plinthes des deux côtés. Ce mode de fonctionnement convient particulièrement aux foyers avec enfants ou animaux, où les sols sont sollicités au quotidien et où le temps consacré au ménage compte double.
Un positionnement premium qui reste cohérent face à la concurrence
Ramené sous les 210 euros, le S7 Pro se rapproche du tarif de modèles d'entrée de gamme tout en conservant des fonctions habituellement réservées aux appareils plus onéreux, comme le capteur intelligent et la station d'auto-nettoyage. La fonction vapeur et l'application mobile restent en revanche l'apanage des versions Steam et des modèles plus récents de la gamme Tineco.
✅ Les points forts
- Une remise conséquente qui ramène l'appareil sous la barre des 210 euros
- Un capteur iLoop qui adapte l'aspiration et le débit d'eau sans intervention manuelle
- Une station d'auto-nettoyage qui lave et sèche la brosse automatiquement
- Une autonomie de 40 minutes suffisante pour la majorité des logements
- Une brosse bord à bord qui limite les zones non traitées près des plinthes
❌ Les limites
- L'activation du code promotionnel est indispensable pour obtenir le tarif annoncé
- L'offre expire demain soir, ce qui laisse peu de temps pour comparer
- La livraison depuis un entrepôt AliExpress peut prendre plusieurs jours
- Aucune fonction vapeur sur ce modèle, contrairement aux versions Steam de la gamme
Le code FRNS33 est encore actif, à vérifier avant la fin de l'opération demain soir
À 205,85 euros au lieu de 301,10 euros, le Tineco Floor One S7 Pro s'adresse à qui cherche un aspirateur laveur complet sans passer par la case entretien manuel de la serpillière. La station d'auto-nettoyage et le capteur iLoop justifient l'écart de prix habituel avec des modèles plus basiques, tandis que l'autonomie de 40 minutes suffit à la plupart des logements de taille moyenne.
Les foyers qui recherchent la fonction vapeur ou une application mobile devront regarder du côté d'autres modèles de la gamme, quitte à revoir leur budget à la hausse. Pour les autres, cette offre limitée aux dernières heures des soldes Back to School reste une occasion concrète de s'équiper à un tarif inhabituel, à condition de valider le code promotionnel avant la fermeture de l'opération demain soir.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Offre pCloud : plus de 50% de réduction sur les Plans Familiaux à Vie
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 2,03€ par mois pendant 2 ans (-35 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100% offert pour toute demande de devis !