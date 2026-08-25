La GeForce RTX 5070 Ti s'est imposée comme l'une des références NVIDIA les plus recherchées de la génération Blackwell, grâce à un compromis convaincant entre puissance brute et consommation maîtrisée. Chez MSI, la déclinaison Ventus 3X OC mise sur un refroidissement triple ventilateur et une fréquence légèrement relevée en usine. Fnac.com affiche actuellement cette référence à 1 049,99 €, un tarif que vous pouvez vérifier directement sur la fiche produit. Pour les adhérents qui achètent en magasin d'ici jeudi (Au Forum des Halles, Lyon Bellecour, Nice, Toulouse Micro et Bordeaux Sainte Catherine), l'opération en cours permet en plus de récupérer 50 € sur son compte fidélité.

Cette offre s'adresse en priorité à ceux qui envisageaient déjà de renouveler leur carte graphique avant la rentrée, dans un contexte où plusieurs hausses tarifaires ont déjà touché les GPU NVIDIA au cours de l'année 2026.