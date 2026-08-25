Jusqu'au jeudi 27 août, la Fnac réserve à ses adhérents une opération ciblée sur le rayon composants PC, avec 50 € crédités sur la cagnotte fidélité dès 300 € d'achat. La rédaction fait le point sur la MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16 Go et sur les conditions réelles de cette offre en magasin.
La GeForce RTX 5070 Ti s'est imposée comme l'une des références NVIDIA les plus recherchées de la génération Blackwell, grâce à un compromis convaincant entre puissance brute et consommation maîtrisée. Chez MSI, la déclinaison Ventus 3X OC mise sur un refroidissement triple ventilateur et une fréquence légèrement relevée en usine. Fnac.com affiche actuellement cette référence à 1 049,99 €, un tarif que vous pouvez vérifier directement sur la fiche produit. Pour les adhérents qui achètent en magasin d'ici jeudi (Au Forum des Halles, Lyon Bellecour, Nice, Toulouse Micro et Bordeaux Sainte Catherine), l'opération en cours permet en plus de récupérer 50 € sur son compte fidélité.
Cette offre s'adresse en priorité à ceux qui envisageaient déjà de renouveler leur carte graphique avant la rentrée, dans un contexte où plusieurs hausses tarifaires ont déjà touché les GPU NVIDIA au cours de l'année 2026.
Voici la MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16 Go à 1 049,99 € chez Fnac, avec 50 € offerts sur la cagnotte fidélité jusqu'au 27 août !
Pourquoi choisir la MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16 Go ?
- Puissance taillée pour le 1440p et le 4K : l'architecture Blackwell et les 16 Go de GDDR7 tiennent les titres récents avec ray tracing et DLSS 4 activés.
- Refroidissement Ventus 3X et Zero Frozr : les trois ventilateurs et le large dissipateur maintiennent des températures contenues, avec un arrêt automatique au repos.
- Cagnotte adhérents Fnac : 50 € crédités sur le compte fidélité dès 300 € d'achat sur les composants PC, jusqu'au jeudi 27 août dans les magasins participants.
Une carte pensée pour le jeu exigeant et la création
Avec ses 8 960 cœurs CUDA, ses 16 Go de mémoire GDDR7 et un bus 256 bits, la RTX 5070 Ti vise les joueurs qui veulent profiter du 1440p à haut taux de rafraîchissement ou s'aventurer en 4K avec le DLSS 4. Le TGP de 300 watts impose une alimentation dimensionnée en conséquence, un point que la rédaction Clubic rappelle régulièrement dans ses essais de cartes de cette génération. Dans son comparatif des meilleures cartes graphiques de 2026, Clubic souligne que les GeForce RTX série 50 tiennent leur rang face à une concurrence plus agressive sur les prix, notamment grâce aux technologies d'accélération par IA. La version Ventus 3X OC de MSI profite en plus du logiciel MSI Center pour ajuster courbes de ventilation et fréquences selon l'usage, gaming comme création.
Où se situe la RTX 5070 Ti face au reste du marché ?
La RTX 5070 Ti n'a pas vocation à rivaliser avec les GeForce RTX 5080 ou 5090 sur les usages les plus extrêmes, mais elle couvre l'essentiel des besoins d'un joueur PC en 2026. Elle n'apporte en revanche aucune remise directe en ligne à l'heure actuelle, l'intérêt de ce bon plan reposant avant tout sur la cagnotte adhérents disponible en magasin.
✅ Les points forts
- Performances solides en 1440p et 4K grâce à l'architecture Blackwell et au DLSS 4.
- 16 Go de GDDR7, confortables pour les jeux récents et les usages créatifs exigeants.
- Refroidissement Ventus 3X efficace et silencieux au repos grâce à Zero Frozr.
- 50 € de cagnotte fidélité cumulable pour les adhérents Fnac jusqu'au 27 août.
- Logiciel MSI Center pour piloter overclocking et ventilation facilement.
❌ Les limites
- Aucune remise immédiate en ligne, le prix de 1 049,99 € reste le tarif courant chez Fnac.
- La cagnotte de 50 € n'est valable qu'en magasin, dans cinq adresses Fnac seulement.
- Une carte Fnac ou Fnac+ en cours de validité est indispensable pour en bénéficier.
- Une alimentation d'au moins 300 W dédiée au GPU est recommandée pour l'installation.
La MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC 16 Go reste disponible à 1 049,99 € chez Fnac, à réserver avant de finaliser l'achat en magasin pour activer la cagnotte adhérents
La MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC s'adresse aux joueurs qui cherchent une carte graphique NVIDIA fiable pour le 1440p et le 4K, sans attendre une éventuelle baisse de prix dans un marché des GPU plutôt orienté à la hausse en 2026. L'opération Journées Adhérents Fnac, active jusqu'au jeudi 27 août dans cinq magasins (Forum des Halles, Lyon Bellecour, Nice, Toulouse Micro et Bordeaux Sainte Catherine), ajoute un vrai complément pour les détenteurs de carte Fnac ou Fnac+ prêts à dépasser les 300 € d'achat sur le rayon composants.
Les acheteurs situés loin de ces cinq adresses retrouveront simplement le tarif courant de la carte en ligne, sans le bonus fidélité. Pour les autres, direction le rayon composants PC avant jeudi soir, carte d'adhérent en poche.
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