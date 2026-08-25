CyberGhost fait chuter le prix de son VPN à 2,19 € par mois pendant 26 mois. Face aux 3,49 € de NordVPN Plus, l'écart paraît faible… mais il peut représenter plusieurs dizaines d'euros sur la durée.
Le choix d'un VPN se résume rarement à une seule ligne de facture. CyberGhost propose en ce moment son abonnement longue durée à 2,19 € par mois, soit 56,94 € facturés en une seule fois pour couvrir 26 mois de protection, contre un tarif mensuel de 11,99 €.
Noté 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, ce service s'adresse en priorité aux personnes qui veulent sécuriser leurs connexions sans se plonger dans des réglages complexes. Face à lui, la formule Plus de NordVPN se négocie à 3,49 € par mois sur deux ans, avec un périmètre plus large. L'arbitrage se joue donc moins sur le prix affiché que sur ce que vous attendez concrètement d'un abonnement de sécurité.
Pourquoi choisir le CyberGhost VPN ?
- Un tarif verrouillé sur 26 mois : 2,19 € par mois, soit 56,94 € facturés en une fois et une remise de 82 % sur le tarif mensuel de 11,99 €.
- Sept appareils protégés en simultané : un seul compte suffit pour couvrir un ordinateur, deux smartphones, une tablette et un téléviseur connecté.
- 45 jours pour changer d'avis : la garantie satisfait ou remboursé la plus longue du secteur, quand NordVPN s'arrête à 30 jours.
Un VPN pensé pour les usages du quotidien, du Wi-Fi public au streaming
Chiffrer son trafic et masquer son adresse IP réelle reste le premier réflexe utile dès que l'on quitte son réseau domestique. Hôtels, gares, campus, espaces de coworking : autant de connexions partagées où CyberGhost apporte une couche de protection bienvenue, avec un Kill Switch automatique, une protection contre les fuites DNS et une politique No Logs auditée par le cabinet Deloitte.
Face à NordVPN, un écart de prix qui ne raconte pas toute l'histoire
✅ Les points forts
- Un tarif de 2,19 € par mois, parmi les plus bas du segment premium
- Près de 12 000 serveurs répartis dans 100 pays, utiles en déplacement
- Jusqu'à 7 appareils protégés avec un seul abonnement
- Une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, contre 30 jours chez NordVPN
- Un support client francophone joignable par chat et par courriel, 24h/24
❌ Les limites
- Un engagement de 26 mois indispensable pour obtenir ce tarif
- Un renouvellement automatique facturé 56,94 € par an ensuite, soit un coût mensuel bien plus élevé
- Sept connexions simultanées seulement, quand NordVPN en propose dix
- Aucun outil annexe fourni, ni gestionnaire de mots de passe ni stockage chiffré
- Une expérience moins homogène d'une plateforme à l'autre, relevée dans le test Clubic
CyberGhost VPN à 2,19 €/mois pendant 26 mois : vérifiez la disponibilité de l'offre avant qu'elle ne change !
À 2,19 € par mois sur 26 mois, CyberGhost s'adresse d'abord à celles et ceux qui cherchent un VPN simple, solide et peu coûteux sur la durée. Si votre besoin se limite à sécuriser vos connexions sur les réseaux publics, masquer votre adresse IP et retrouver vos services habituels en déplacement, l'offre remplit son contrat sans supplément superflu. Les 45 jours de garantie laissent par ailleurs le temps d'éprouver le service dans des conditions réelles avant de s'installer dans la durée.
Si vous souhaitez en revanche regrouper VPN, gestionnaire de mots de passe et protection anti-malware au sein d'un même abonnement, ou couvrir plus de sept appareils, le supplément de 1,30 € par mois demandé par NordVPN Plus se défend sans difficulté. Un point mérite enfin d'être noté dès la souscription : le renouvellement automatique intervient au tarif de 56,94 € par an, ce qui remonte le coût réel au-delà des 26 premiers mois.
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