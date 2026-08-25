Le choix d'un VPN se résume rarement à une seule ligne de facture. CyberGhost propose en ce moment son abonnement longue durée à 2,19 € par mois, soit 56,94 € facturés en une seule fois pour couvrir 26 mois de protection, contre un tarif mensuel de 11,99 €.

Noté 9,8/10 dans le test complet de la rédaction Clubic, ce service s'adresse en priorité aux personnes qui veulent sécuriser leurs connexions sans se plonger dans des réglages complexes. Face à lui, la formule Plus de NordVPN se négocie à 3,49 € par mois sur deux ans, avec un périmètre plus large. L'arbitrage se joue donc moins sur le prix affiché que sur ce que vous attendez concrètement d'un abonnement de sécurité.