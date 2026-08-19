Un vieil interphone filaire qui grésille ou tombe en panne n'oblige plus à changer toute l'installation. Amazon propose aujourd'hui une solution sans fil à petit prix pour remplacer ce genre d'équipement vieillissant, et la promotion en cours mérite qu'on s'y arrête.
Un interphone filaire qui grésille, qui ne sonne plus ou qui a simplement vieilli n'impose plus de faire appel à un électricien pour le remplacer. La sonnette vidéo sans fil de Ring, dans sa nouvelle génération, se fixe sans perçage à la place de l'ancien boîtier et embarque une définition Retinal 2K associée à un zoom optique x6. C'est justement la solution à petit prix disponible dès aujourd'hui chez Amazon, où le prix affiche une remise de 45 % sur ce modèle, qui passe ainsi de 99,99 € à 54,99 €, un tarif qui met ce remplacement à la portée de la plupart des budgets.
Un choix qui s'adresse d'abord aux locataires et aux propriétaires qui veulent se débarrasser d'un vieux système filaire sans travaux ni câblage, pour un investissement limité et une mise en service immédiate.
La solution pour remplacer un vieil interphone : le Ring Battery Video Doorbell (nouvelle génération) à 54,99 € au lieu de 99,99 € chez Amazon !
Pourquoi choisir le Ring Battery Video Doorbell (nouvelle génération) ?
- Une solution immédiate pour un interphone vieillissant : la sonnette se fixe à la place de l'ancien boîtier, sans perçage ni intervention d'un électricien.
- Un remplacement à petit budget : à 54,99 € au lieu de 99,99 €, ce remplacement coûte bien moins cher qu'une intervention professionnelle.
- Une image Retinal 2K et un zoom x6 : de quoi identifier un visiteur ou lire une étiquette de colis, contrairement à un vieil interphone souvent flou.
Le remplacement le plus simple pour un interphone qui montre son âge
Concrètement, il suffit de démonter l'ancien boîtier, de fixer la sonnette Ring à sa place et de suivre la configuration guidée depuis l'application, sans câblage ni intervention d'un professionnel. Une fois installée, elle filme en 2K avec HDR et permet de zoomer jusqu'à six fois pour identifier un visage ou lire l'étiquette d'un colis, là où un vieil interphone se contentait souvent d'un son grésillant, voire d'aucune image. La batterie intégrée se détache d'un geste pour être rechargée en USB-C, sans jamais couper l'alimentation du boîtier resté au mur. Dans sa sélection récente des bons plans Amazon de rentrée, la rédaction de Clubic soulignait déjà l'installation sans perçage et la qualité d'image Retinal 2K comme principaux atouts de cette sonnette pour remplacer une installation vieillissante.
Et si le vieil interphone dessert un immeuble entier ?
Cette sonnette remplace une installation individuelle, maison ou appartement avec porte privative, mais pas un interphone collectif partagé par tout un immeuble.
Pour ce cas de figure, Ring propose une solution tout aussi immédiate et abordable, l'Intercom Video (nouvelle génération), actuellement à 59,99 € chez Amazon, qui se greffe sur l'interphone existant sans le remplacer entièrement et peut être associé à la sonnette dans l'application Ring.
✅ Les points forts
- Installation sans perçage, réversible et adaptée à la location
- Définition Retinal 2K et zoom optique x6 pour des visuels nets de jour
- Batterie amovible, rechargeable en USB-C sans câblage à prévoir
- Compatibilité avec l'écosystème Ring, dont Alexa et les appareils associés
- Essai de 30 jours à l'abonnement Ring Protect inclus pour tester les fonctions avancées
❌ Les limites
- L'historique vidéo et la détection avancée nécessitent un abonnement Ring Protect payant
- La batterie demande une recharge régulière selon la fréquence des passages
- Le produit ne remplace pas un interphone d'immeuble collectif
- L'écosystème Ring reste fermé, moins pertinent si la maison connectée tourne déjà sous un autre système
Remplacez votre vieil interphone dès aujourd'hui : Ring Battery Video Doorbell (nouvelle génération) à 54,99 € chez Amazon !
À 54,99 €, cette sonnette vidéo sans fil est aujourd'hui l'une des solutions les moins chères pour remplacer un interphone filaire vieillissant, sans travaux ni facture d'électricien. Elle s'adresse en priorité aux locataires et aux propriétaires qui veulent se débarrasser d'un ancien boîtier grésillant ou hors d'usage, quitte à accepter de graviter ensuite dans l'écosystème Ring et son abonnement. L'essai gratuit de 30 jours à Ring Protect laisse le temps de juger si les fonctions avancées valent le coût mensuel une fois la période écoulée.
Les foyers vivant en immeuble avec interphone collectif gagneront à regarder plutôt du côté du Ring Intercom Video, tandis que ceux qui refusent tout abonnement récurrent devront composer avec cette contrainte avant de valider leur achat. Pour les autres, la promotion en cours chez Amazon rend ce remplacement particulièrement accessible dès aujourd'hui.
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