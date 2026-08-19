Un interphone filaire qui grésille, qui ne sonne plus ou qui a simplement vieilli n'impose plus de faire appel à un électricien pour le remplacer. La sonnette vidéo sans fil de Ring, dans sa nouvelle génération, se fixe sans perçage à la place de l'ancien boîtier et embarque une définition Retinal 2K associée à un zoom optique x6. C'est justement la solution à petit prix disponible dès aujourd'hui chez Amazon, où le prix affiche une remise de 45 % sur ce modèle, qui passe ainsi de 99,99 € à 54,99 €, un tarif qui met ce remplacement à la portée de la plupart des budgets.

Un choix qui s'adresse d'abord aux locataires et aux propriétaires qui veulent se débarrasser d'un vieux système filaire sans travaux ni câblage, pour un investissement limité et une mise en service immédiate.