Entre l'arrivée des derniers smartphones et la reprise du télétravail, la question du chargeur universel revient vite sur la table à la rentrée. Le UGREEN Nexode 100W s'appuie sur la technologie GaN pour tenir dans un boîtier compact tout en délivrant jusqu'à 100 W sur ses ports USB-C, de quoi recharger aussi bien un smartphone qu'un ordinateur portable. En ce moment, ce modèle profite d'une réduction de 31 % chez Amazon, un niveau de remise peu courant sur cette gamme de puissance.

De quoi équiper un bureau partagé à la maison, une valise de déplacement professionnel, ou tout simplement remplacer plusieurs chargeurs vieillissants par un seul modèle plus polyvalent et plus rapide.