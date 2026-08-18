La rentrée rime souvent avec un nouvel appareil à charger, et le chargeur qui va avec. UGREEN propose justement son Nexode 100W à 37,99 € au lieu de 54,99 € sur Amazon, une brique GaN compacte capable d'alimenter jusqu'à quatre appareils à la fois.
Entre l'arrivée des derniers smartphones et la reprise du télétravail, la question du chargeur universel revient vite sur la table à la rentrée. Le UGREEN Nexode 100W s'appuie sur la technologie GaN pour tenir dans un boîtier compact tout en délivrant jusqu'à 100 W sur ses ports USB-C, de quoi recharger aussi bien un smartphone qu'un ordinateur portable. En ce moment, ce modèle profite d'une réduction de 31 % chez Amazon, un niveau de remise peu courant sur cette gamme de puissance.
De quoi équiper un bureau partagé à la maison, une valise de déplacement professionnel, ou tout simplement remplacer plusieurs chargeurs vieillissants par un seul modèle plus polyvalent et plus rapide.
Pourquoi choisir le UGREEN Nexode 100W ?
- Puissance élevée : jusqu'à 100 W sur les ports USB-C1 et USB-C2, suffisant pour recharger un ordinateur portable compatible USB-C en plus d'un smartphone.
- Quatre ports simultanés : possibilité de brancher plusieurs appareils en même temps sans multiplier les prises murales.
- Prix en nette baisse : 37,99 € au lieu de 54,99 €, soit 31 % de réduction sur un modèle habituellement plus cher.
Un chargeur pensé pour le bureau comme pour les déplacements
Le format compact du Nexode 100W tient dans une trousse ou un sac à dos sans peser lourd, un atout que la technologie GaN rend possible en réduisant l'encombrement par rapport à un chargeur classique de puissance équivalente. Ses ports USB-C1 et USB-C2 peuvent chacun délivrer jusqu'à 100 W lorsqu'ils sont utilisés seuls, de quoi recharger un ordinateur portable en cas de besoin, tandis que le port USB-A reste pratique pour les accessoires plus anciens. Comme le rappelle le comparatif des meilleurs chargeurs USB-C de la rédaction Clubic, la puissance affichée sur l'étiquette ne dit pas tout : la répartition entre les ports et la gestion thermique comptent tout autant dans l'usage quotidien. Sur ce point, la gamme Nexode mise sur un système de distribution d'énergie qui ajuste automatiquement la puissance selon le nombre d'appareils branchés simultanément.
Face à la concurrence, une valeur sûre plutôt qu'une révolution
Le marché des chargeurs GaN multiport s'est largement étoffé ces dernières années, avec des concurrents comme Anker ou Baseus positionnés sur des gammes de prix comparables. Le Nexode 100W ne réinvente rien, mais il coche les cases attendues sur ce segment : puissance élevée, format compact et compatibilité large avec les appareils récents.
✅ Les points forts
- Puissance jusqu'à 100 W sur les ports USB-C1 et USB-C2, suffisante pour un ordinateur portable compatible USB-C
- Quatre ports pour charger plusieurs appareils en simultané sans multiplier les prises
- Format compact grâce à la technologie GaN, facile à glisser dans un sac ou une trousse
- Large compatibilité avec les smartphones et ordinateurs récents, dont iPhone, Galaxy et MacBook
- Réduction de 31 % qui ramène le prix sous la barre des 40 €
❌ Les limites
- La puissance de 100 W n'est garantie que sur un seul port à la fois, la charge se répartit si plusieurs appareils sont branchés en même temps
- Le boîtier, bien que compact pour la puissance proposée, reste plus volumineux qu'un simple chargeur de smartphone
- Le port USB-A profite surtout aux utilisateurs encore équipés d'anciens câbles, un peu moins pertinent pour un setup entièrement USB-C
- Aucun écran de contrôle ni fonction de charge sans fil, contrairement à certains modèles premium du marché
Le UGREEN Nexode 100W à 37,99 € reste disponible chez Amazon, tant que le stock suit
À 37,99 €, le UGREEN Nexode 100W s'adresse avant tout à celles et ceux qui jonglent avec plusieurs appareils au quotidien : télétravailleurs, étudiants qui équipent leur rentrée, ou voyageurs cherchant à réduire le nombre de chargeurs dans leur sac. Sa puissance de 100 W et ses quatre ports en font une solution polyvalente, capable de remplacer plusieurs adaptateurs par un seul boîtier compact.
Celles et ceux qui n'ont besoin de recharger qu'un seul appareil léger, comme un smartphone, trouveront sans doute leur compte avec un modèle plus modeste et moins cher. Mais pour un usage multi-appareils, au bureau comme en déplacement, cette réduction de 31 % rend le Nexode 100W particulièrement pertinent tant que l'offre reste disponible chez Amazon.
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