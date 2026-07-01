Philips est passé maître dans l’art des lumières connectées avec sa gamme Hue et ce pack en est la preuve : deux barres lumineuses et une bande LED pour un éclairage personnalisé pour 139,99 euros au lieu de 299,99 euros.
La gamme Philips Hue recouvre tout un écosystème connecté où vous pouvez relier toutes les lumières de votre maison et les contrôler via une seule et même app. C’est chouette, ça permet de faire des routines, d’avoir un éclairage personnalisé en fonction des pièces et des moments de la journée, avec une lumière plus ou moins puissante. Ce pack, en soldes avec tout de même 53 % de réduction, n’est pas forcément le plus recommandé pour commencer, car il n’y a pas le pont Hue pour agglomérer tous les appareils de la marque. Mais si vous en avez déjà un et que vous souhaitez compléter votre installation connectée, c'est très intéressant.
Pourquoi choisir le pack Philips Hue ?
- Pour la qualité des produits Philips, que ce soit la construction de l’objet ou la lumière émise, avec de belles couleurs et une personnalisation poussée.
- Pour compléter votre installation existante si vous possédez déjà des lampes, ampoules ou luminaires Philips Hue avec un pont, notamment.
- Pour simuler l’éclairage Ambilight avec le Gradient Lightstrip si vous n’avez pas un téléviseur qui l’est de base, pour renforcer l’immersion dans vos films.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Les Hue Play, des barres compactes et discrètes
Les premiers objets de ce pack, ce sont les deux barres Philips Hue Play qui peuvent servir, par exemple, de complément lumineux pour la pièce où vous allez les installer. Elles arborent un design compact et discret, fait pour se fondre dans le décor : elles font 25,3 cm de long pour 3,6 cm de haut et 4,4 cm de large. On peut les poser à l’horizontale ou à la verticale ou même les fixer derrière le téléviseur avec les supports fournis.
Elles offrent une luminosité totale de 530 lumens et vous pouvez choisir entre une lumière blanche ou colorée. C’est suffisant pour décorer, pas pour éclairer, d’où leur positionnement d’éclairage de complément. Vous pouvez les contrôler à distance via une connexion Bluetooth, mais le mieux c'est d’avoir le Hue Bridge.
C’est un accessoire vendu à part, mais il est quasiment indispensable si vous souhaitez contrôler tous vos appareils de la marque. Certes, il fait monter la facture, mais les économies faites sur le pack peuvent servir à faire cet investissement.
Le Gradient Lightstrip, de la lumière flexible
L’autre produit, c’est le Philips Hue Gradient Lightstrip, une bande lumineuse qui est principalement conçue pour être fixée derrière un téléviseur. Le but c'est de simuler l’éclairage Ambilight de la marque, qui équipe ses téléviseurs. Cette technologie permet de synchroniser les couleurs du Lightstrip avec celles affichées à l’écran. Ce qui permet d’étendre, artificiellement, les couleurs visualisées, avec un petit côté débordement.
Le Hue Play Gradient Lightstrip monte jusqu’à 1 100 lumens au total avec un éclairage multicolore et une plage de 2 000 à 6 500 K, soit plus qu’un ruban RGB classique. Mais il y a là aussi un revers à la médaille : il faut investir, encore, dans un Hue Play HDMI Sync Box pour profiter de l’effet Ambilight. Notez qu’il est parfaitement utilisable sans ça, mais ses fonctions seront forcément limitées. Alors qu’avec, vous pouvez contrôler le tout avec Google Home, Alexa ou encore Apple HomeKit.
✅ Les points forts
- Le rendu immersif pour les films, séries et jeux vidéo
- Une installation on ne peut plus simple pour les deux produits
- Un design compact et discret
- La large palette de couleurs
❌ Les limites
- Il faut rajouter le prix du Hue Bridge et de la Hue Sync Box
- Ça reste de l’éclairage d’appointL’alimentation peut limiter la liberté de placement
Tout est annoncé dans le titre du pack : Rééquipement Entertainment. Ce n'est pas un pack de démarrage, c’est un pack pour s’équiper, pour compléter une installation existante. Si vous le prenez comme point de départ, vous allez très vite être frustré dans l’utilisation des luminaires. Ça n’enlève en rien de la qualité des appareils, mais voilà, c'est un pack de complétion, et pas d’installation. Et pour le prix, quand on connaît les tarifs de Philips, c'est un bon choix.
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