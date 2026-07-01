Les premiers objets de ce pack, ce sont les deux barres Philips Hue Play qui peuvent servir, par exemple, de complément lumineux pour la pièce où vous allez les installer. Elles arborent un design compact et discret, fait pour se fondre dans le décor : elles font 25,3 cm de long pour 3,6 cm de haut et 4,4 cm de large. On peut les poser à l’horizontale ou à la verticale ou même les fixer derrière le téléviseur avec les supports fournis.

Elles offrent une luminosité totale de 530 lumens et vous pouvez choisir entre une lumière blanche ou colorée. C’est suffisant pour décorer, pas pour éclairer, d’où leur positionnement d’éclairage de complément. Vous pouvez les contrôler à distance via une connexion Bluetooth, mais le mieux c'est d’avoir le Hue Bridge.

C’est un accessoire vendu à part, mais il est quasiment indispensable si vous souhaitez contrôler tous vos appareils de la marque. Certes, il fait monter la facture, mais les économies faites sur le pack peuvent servir à faire cet investissement.