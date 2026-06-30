Il ne se contente pas d’avancer bêtement chez vous puisque le QRevo S Pro utilise le système PreciSense LiDAR avec ReactiveTech, basé sur un éclairage structuré. L’idée, c’est de cartographier votre logement et de contourner les objets au sol. L’un des gros arguments de ce robot, c'est sa station multifonction qui ne se contente pas de recharger le robot quand il n'a plus de batterie.

Elle sert à laver les serpillières à haute température, les sèche à l'air chaud, vide automatiquement le bac à poussière et remplit le réservoir d'eau propre. Il lave les patins à 75°C, les sèche à 65°C, ce qui, en théorie, vous autorise 65 jours sans avoir à vider le collecteur. D’ailleurs en parlant d’autonomie, l’aspirateur peut passer pendant 180 minutes et s’occuper, avec une charge, de 180m². Il faut juste prévoir de la place chez vous, car la station est plutôt encombrante : 340 x 487 x 519 mm.