Le Roborock QRevo S Pro est un aspirateur robot laveur avec une station tout-en-un, vraie entrée de la gamme premium de la marque, soldé à -34 % sur Amazon.
Si vous en avez marre de faire le ménage et souhaitez consacrer votre temps à autre chose, vous pouvez confier l’entretien des sols à un aspirateur robot laveur comme ce modèle Roborock Qrevo S Pro. L’appareil est doté de toute la technologie qu'il faut pour aspirer la poussière mais aussi laver les sols avec ses serpillières, tout en évitant les obstacles grâce à l’IA. Puis il s'auto-nettoie et sèche ses serpillières pour éviter les odeurs et la moisissure. Un modèle que vous retrouvez avec 200 euros de réduction sur Amazon pendant les Soldes.
Pourquoi choisir le Roborock QRevo S Pro ?
- Pour le temps gagné : il aspire, lave et se nettoie seul. Vous n’avez qu’à vider le sac d’aspirateur de temps en temps et entretenir le robot en nettoyant les pièces.
- Pour le rapport qualité/prix : Roborock est une référence en la matière et trouver un de leurs aspirateurs robots à ce prix, même pendant les Soldes, ça reste une bonne opportunité.
- Parce qu’il passe partout : comme il ne fait que 9,65 cm, il passe sous certains meubles pour vraiment faire le ménage partout.
Un aspirateur robot laveur qui dépote
Le QRevo S Pro de Roborock est un aspirateur robot laveur complet et surtout autonome, qui mise sur la discrétion et la puissance. Si vous souhaitez déléguer l’entretien quotidien, même si vous avez des tapis, de la moquette ou des animaux, il peut tout à fait s’en occuper. Il a beau être classé dans les milieux de gamme, la proposition du QRevo S Pro est plus qu’honnête.Sa puissance d’aspiration, pour commencer, grimpe à 18 500 Pa, soit l’un des plus puissants de sa catégorie. La marque insiste sur son efficacité sur les sols durs ainsi que sur les moquettes, avec en plus ses deux serpillières qui se relèvent sur 10 mm pour éviter de les mouiller. D’ailleurs, ces dernières peuvent tourner à 200 tr/min et vous pouvez régler parmi 30 niveaux de débit d’eau, pour l'adapter aux taches sur le sol.
Il navigue au radar
Il ne se contente pas d’avancer bêtement chez vous puisque le QRevo S Pro utilise le système PreciSense LiDAR avec ReactiveTech, basé sur un éclairage structuré. L’idée, c’est de cartographier votre logement et de contourner les objets au sol. L’un des gros arguments de ce robot, c'est sa station multifonction qui ne se contente pas de recharger le robot quand il n'a plus de batterie.
Elle sert à laver les serpillières à haute température, les sèche à l'air chaud, vide automatiquement le bac à poussière et remplit le réservoir d'eau propre. Il lave les patins à 75°C, les sèche à 65°C, ce qui, en théorie, vous autorise 65 jours sans avoir à vider le collecteur. D’ailleurs en parlant d’autonomie, l’aspirateur peut passer pendant 180 minutes et s’occuper, avec une charge, de 180m². Il faut juste prévoir de la place chez vous, car la station est plutôt encombrante : 340 x 487 x 519 mm.
✅ Les points forts
- La station complète, avec lavage et séchage intégrés
- Les deux serpillières rotatives relevables efficaces
- La brosse latérale anti-emmêlement, en plus de la brosse principale
- La navigation LiDAR avec l’évitement d’obstaclesLes performances d’aspiration et de lavage
❌ Les limites
- La station volumineuse
- Il faut ranger un minimum la pièce avant de le faire passer
- Il faut activer manuellement les options pour les tapis dans l’app du robot
Le Roborock QRevo S Pro est une bonne porte d’entrée si vous n’avez pas encore connu d’aspirateur robot laveur. Et même si vous en avez déjà un, il peut venir compléter l’installation pour s’occuper d’une autre partie de votre logement. Surtout qu’à ce prix, il est difficile de trouver mieux.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5 € par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50 % de réduction sur les packs d’alarmes
Suivez les soldes d’été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d’été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.N’hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.