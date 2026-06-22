Le compte à rebours est lancé : le Prime Day 2026 ouvre ses portes demain mardi 23 juin à minuit, et toutes les offres (y compris celles déjà disponibles en avant-première) sont exclusivement réservées aux membres Amazon Prime. Il vous reste encore quelques heures pour vous inscrire et être prêt dès le coup d'envoi. L'abonnement est disponible à 6,99 €/mois ou 69,90 €/an, et inclut bien plus que le simple accès aux deals : livraison rapide et gratuite, Prime Video, Prime Music, Prime Gaming et Prime Reading sont compris. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, les nouveaux membres bénéficient d'un essai gratuit de 30 jours, ce qui signifie que vous pouvez profiter de l'intégralité du Prime Day sans rien débourser. Inscrivez-vous maintenant : dans 24h, il sera trop tard pour rejoindre la fête.