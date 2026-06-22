L'écran PC gamer ASUS VG34VQEL1A passe sous la barre des 200 € chez Boulanger, une diagonale de 34 pouces incurvée pour un budget habituellement réservé aux modèles bien plus modestes. De quoi transformer un setup classique en poste de jeu et de travail nettement plus confortable.
L'ASUS VG34VQEL1A appartient à la gamme TUF Gaming du fabricant, une ligne pensée pour offrir un bon compromis entre fluidité, confort visuel et robustesse, sans viser le haut de gamme. Boulanger fait baisser son prix de 100 € par rapport au tarif habituel, ce qui place ce moniteur incurvé de 34 pouces sur un terrain où la concurrence se fait rare. L'offre est consultable directement sur la fiche produit Boulanger, où le stock évolue rapidement sur ce type de promotion.
Ce format ultrawide s'adresse aussi bien aux joueurs souhaitant gagner en immersion qu'aux personnes en télétravail cherchant à remplacer une configuration à deux écrans par un seul moniteur large.
Pourquoi choisir l'ASUS VG34VQEL1A ?
- Une remise de 100 € : le prix passe de 299,99 € à 199,99 €, soit 33 % d'économie chez Boulanger.
- Un grand format incurvé : 34 pouces en 21:9 avec une courbure 1500R pour une immersion renforcée.
- Une fluidité orientée jeu : 100 Hz, 1 ms (MPRT) et compatibilité FreeSync pour limiter les déchirements d'image.
Un écran taillé pour le jeu comme pour la productivité
La dalle VA de 34 pouces affiche une définition UWQHD de 3440 x 1440 pixels, un format intermédiaire entre confort de lecture et richesse des détails. La fréquence de 100 Hz associée à un temps de réponse de 1 ms (MPRT) convient parfaitement aux jeux d'aventure, de stratégie ou de simulation, sans toutefois rivaliser avec les moniteurs 240 Hz pensés pour la compétition. Pour la bureautique, ce format 21:9 permet d'afficher deux fenêtres côte à côte sans recourir à un second écran, un usage que la rédaction Clubic retrouve régulièrement dans ses tests de moniteurs gaming incurvés de la gamme TUF, comme celui du VG28UQL1A. La compatibilité FreeSync et la certification Flicker Free ajoutent un confort réel pour les sessions prolongées, que ce soit en jeu ou au travail. Le pied intégré offre par ailleurs un réglage en hauteur, en inclinaison et en pivot, ce qui permet d'ajuster précisément la position de l'écran selon la configuration du bureau et la morphologie de l'utilisateur. Côté connectique, deux ports HDMI et un DisplayPort couvrent la plupart des usages, qu'il s'agisse de brancher une console récente ou un PC fixe équipé d'une carte graphique dédiée.
Face à la concurrence des écrans ultrawide
Sur le segment des écrans incurvés 34 pouces, l'ASUS VG34VQEL1A se positionne comme une option d'entrée accessible plutôt qu'un modèle premium taillé pour l'esport. Il manque le HDR vraiment exploitable et le 165 Hz de certains concurrents, mais à ce niveau de prix, peu d'écrans offrent un tel confort visuel au quotidien. Les modèles équivalents en définition et en taille se situent généralement entre 280 € et 350 € hors promotion, ce qui place ce bon plan Boulanger nettement en dessous du marché pour des caractéristiques comparables.
✅ Les points forts
- Format incurvé 34 pouces immersif pour un prix contenu
- Définition UWQHD confortable pour le multitâche
- Temps de réponse de 1 ms et compatibilité FreeSync
- Pied réglable en hauteur, inclinaison et pivot
- Remise de 100 € qui le place sous la barre des 200 €
❌ Les limites
- Compatibilité HDR10 présente mais peu convaincante en pratique
- Fréquence de 100 Hz en retrait face aux modèles 165 Hz ou plus
- Dalle VA moins précise colorimétriquement qu'une dalle IPS
- Pas idéal pour les jeux compétitifs très rapides
L'ASUS VG34VQEL1A à 199,99 € chez Boulanger, une offre à vérifier avant qu'elle ne disparaisse
L'ASUS VG34VQEL1A s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent passer à un grand format ultrawide sans dépasser un budget serré. Joueurs occasionnels, télétravailleurs ou personnes souhaitant simplement gagner en confort d'affichage y trouveront un compromis pertinent entre prix, taille et fluidité.
Les joueurs compétitifs en quête de fréquences très élevées ou d'un HDR pleinement exploitable pourront en revanche se tourner vers des références plus haut de gamme. Pour tous les autres usages, cette offre Boulanger reste l'une des plus intéressantes du moment sur ce format de moniteur.
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