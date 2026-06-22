L'ASUS VG34VQEL1A appartient à la gamme TUF Gaming du fabricant, une ligne pensée pour offrir un bon compromis entre fluidité, confort visuel et robustesse, sans viser le haut de gamme. Boulanger fait baisser son prix de 100 € par rapport au tarif habituel, ce qui place ce moniteur incurvé de 34 pouces sur un terrain où la concurrence se fait rare. L'offre est consultable directement sur la fiche produit Boulanger, où le stock évolue rapidement sur ce type de promotion.

Ce format ultrawide s'adresse aussi bien aux joueurs souhaitant gagner en immersion qu'aux personnes en télétravail cherchant à remplacer une configuration à deux écrans par un seul moniteur large.