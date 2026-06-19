Le Rowenta Eole Silence Force VU7025F0 fait partie des ventilateurs colonne les plus recherchés du moment, et son positionnement s'explique facilement : un débit d'air de 1 900 m³/h pour seulement 22 dB(A) en mode silencieux, soit l'un des niveaux sonores les plus bas de sa catégorie. Vous pouvez retrouver ce modèle en promotion sur Amazon à 89,99 € au lieu de 109,99 €, une offre proposée en avant-première du Prime Day, dont le coup d'envoi officiel est prévu la semaine prochaine.

Ce bon plan s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent traverser les nuits chaudes sans bruit de fond gênant, sans pour autant investir dans une climatisation. La vague de chaleur actuelle pousse de nombreux foyers à s'équiper en urgence, ce qui tend les stocks : la livraison classique est désormais annoncée pour le 11 août, mais une option accélérée permet encore une réception le jeudi 25 juin pour les commandes passées rapidement.