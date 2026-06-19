Amazon ouvre les hostilités avant même le coup d'envoi officiel du Prime Day, prévu la semaine prochaine. Avec la canicule qui frappe déjà la France, la demande s'envole sur les ventilateurs et les stocks se tendent rapidement, à commencer par celui du Rowenta Eole Silence Force, qui passe à 89,99 € au lieu de 109,99 €.
Voici le ventilateur colonne Rowenta Eole Silence Force à 89,99 € au lieu de 109,99 € chez Amazon !
Le Rowenta Eole Silence Force VU7025F0 fait partie des ventilateurs colonne les plus recherchés du moment, et son positionnement s'explique facilement : un débit d'air de 1 900 m³/h pour seulement 22 dB(A) en mode silencieux, soit l'un des niveaux sonores les plus bas de sa catégorie. Vous pouvez retrouver ce modèle en promotion sur Amazon à 89,99 € au lieu de 109,99 €, une offre proposée en avant-première du Prime Day, dont le coup d'envoi officiel est prévu la semaine prochaine.
Ce bon plan s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent traverser les nuits chaudes sans bruit de fond gênant, sans pour autant investir dans une climatisation. La vague de chaleur actuelle pousse de nombreux foyers à s'équiper en urgence, ce qui tend les stocks : la livraison classique est désormais annoncée pour le 11 août, mais une option accélérée permet encore une réception le jeudi 25 juin pour les commandes passées rapidement.
Pourquoi choisir le Rowenta Eole Silence Force ?
- 20 € d'économie immédiate : le prix passe de 109,99 € à 89,99 €, une remise directe sans condition d'abonnement.
- Des stocks sous tension : une offre disponible avant la canicule, alors que la demande explose et que les stocks se tendent déjà.
- Une livraison encore possible avant l'été : une réception accélérée est proposée dès le jeudi 25 juin pour les derniers stocks disponibles.
Un ventilateur pensé pour le sommeil et le télétravail
Avec ses 22 dB(A) en mode silencieux, le Rowenta Eole Silence Force se distingue des ventilateurs colonne classiques qui peinent souvent à descendre sous les 30 dB(A). Ce niveau sonore le rend particulièrement adapté à une utilisation nocturne, dans une chambre, sans perturber l'endormissement, mais aussi en journée dans un bureau où l'on prend des appels.
Clubic a déjà testé plusieurs modèles de la gamme Rowenta et souligne régulièrement, dans ses bons plans dédiés à la marque, l'équilibre entre puissance de brassage et discrétion sonore comme principal argument de vente. Le moteur Effitech, annoncé par le fabricant comme 65 % moins gourmand en énergie pour des performances équivalentes, complète cet argument en limitant l'impact sur la facture d'électricité, un point qui compte lors d'un usage prolongé en période de canicule.
Ventilateur ou climatiseur : que choisir face à la canicule ?
Contrairement à un climatiseur, ce ventilateur brasse l'air sans abaisser la température réelle de la pièce, mais il reste une solution bien plus économique et silencieuse à l'achat comme à l'usage. Pour une chambre ou un salon de taille moyenne, ce compromis suffit largement à rendre les nuits de canicule plus supportables.
✅ Les points forts
- Niveau sonore très bas (22 dB(A)), adapté à un usage nocturne
- Débit d'air important (1 900 m³/h) pour une pièce rafraîchie rapidement
- 8 vitesses et 4 modes pour ajuster précisément le confort souhaité
- Télécommande fournie, pratique pour un réglage depuis le lit ou le canapé
- Réparabilité annoncée sur 15 ans via le réseau de centres agréés Rowenta
❌ Les limites
- Ne refroidit pas réellement l'air, contrairement à un climatiseur
- Format colonne qui demande un peu plus d'espace au sol qu'un modèle de bureau
- Livraison standard désormais annoncée au 11 août en dehors de l'option accélérée
- Stocks limités par la forte demande liée à la canicule
Vérifiez la disponibilité du Rowenta Eole Silence Force à 89,99 € avant l'épuisement des stocks
Le verdict de la rédaction : ce Rowenta Eole Silence Force coche les bonnes cases pour quiconque cherche un ventilateur efficace et discret avant l'arrivée de nouveaux pics de chaleur. Son niveau sonore particulièrement contenu en fait un choix pertinent pour une chambre ou un bureau, là où d'autres modèles deviennent vite gênants à l'usage.
Les personnes équipées d'une climatisation mobile ou qui recherchent un refroidissement réel de l'air peuvent en revanche passer leur chemin, ce ventilateur ne remplaçant pas un système de climatisation. Pour les autres, la canicule actuelle pousse déjà de nombreux foyers à s'équiper, et les stocks disponibles à la livraison accélérée s'amenuisent rapidement.
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