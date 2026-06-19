Les premières offres du Prime Day débarquent en avant première sur Amazon et le Tineco Floor One i5 Stretch fait partie des bonnes surprises. Proposé à 154 € au lieu de 249 €, ce laveur de sols aspire et nettoie en un seul passage, ce qui en fait un allié intéressant pour réduire la corvée de ménage au quotidien.
Entre l’aspirateur, le balai, la serpillière et le seau, le nettoyage des sols peut vite devenir l’une des tâches les plus chronophages de la maison. Les laveurs de sols comme le Tineco Floor One i5 Stretch ont justement été pensés pour simplifier tout cela, en combinant aspiration et lavage dans un seul appareil. Ce modèle vise les foyers qui veulent garder des sols propres sans y passer des heures, en particulier avec des enfants, des animaux ou un sol dur de grande surface. À 154 €, il devient nettement plus accessible qu’à son tarif habituel.
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Pourquoi choisir le Tineco Floor One i5 Stretch ?
- Environ 95 € de remise par rapport à son prix habituel, ce qui ramène un appareil plutôt premium à un prix milieu de gamme.
- Appareil 2 en 1 qui aspire et lave en même temps, idéal pour gagner du temps sur le nettoyage des sols.
- Format maniable avec tête motorisée qui facilite le passage le long des plinthes et sous certains meubles.
Un aspirateur pensé pour le nettoyage au quotidien
Le Tineco Floor One i5 Stretch s’adresse à ceux qui veulent passer régulièrement sur leurs sols sans sortir tout l’attirail traditionnel. Cet aspirateur laveur aspire les poussières, miettes et petits débris tout en lavant le sol avec de l’eau propre, ce qui évite d’avoir à repasser une serpillière derrière. Ce type d’appareil est particulièrement adapté aux sols durs comme le carrelage, le parquet stratifié ou le vinyle, qui se salissent vite dans les pièces de vie. Pour une utilisation quotidienne ou plusieurs fois par semaine, le gain de temps est très appréciable.
Réservoirs séparés et entretien facilité
L’un des points clés de ce type de laveur de sols est la gestion de l’eau propre et de l’eau sale. Le Tineco Floor One i5 Stretch dispose de réservoirs séparés, ce qui signifie que vous ne lavez jamais le sol avec une eau déjà sale. Une fois le nettoyage terminé, il suffit de vider le réservoir d’eau usée et de rincer rapidement les éléments principaux. Certains programmes d’auto nettoyage présents sur cette gamme peuvent également aider à rincer le rouleau et le conduit, ce qui réduit l’entretien manuel. Pour un appareil qui est voué à être utilisé souvent, ce genre de détail fait la différence.
À 154 € au lieu de 249 €, le Tineco Floor One i5 Stretch devient une option très intéressante pour ceux qui veulent réduire le temps passé à nettoyer leurs sols tout en gardant un bon niveau de propreté. L’aspiration et le lavage en un seul passage, les réservoirs séparés et le format pensé pour le quotidien en font un bon compagnon dans une maison avec enfants, animaux ou simple vie de famille chargée.
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