Le Soundcore Space Q45 d'Anker est un casque Bluetooth avec un design circum-aural, donc vous le posez autour de vos oreilles, et non sur. Ce qui est un vrai avantage en termes de confort puisque ça ne fait pas de pression et donc ça favorise les longues sessions d'écoute. L'arceau est en métal flexible avec une plaque en aluminium brossé, ce qui donne un petit côté premium loin d'être désagréable.

Le casque fait 295 grammes, ce qui ne le classe pas parmi les plus légers, mais le confort est bon, tout comme le maintien, donc c'est un défaut qu'on gomme facilement. Il est équipé de haut-parleurs de 40 mm avec prise en charge du codec LDAC de Sony pour l'audio Hi-Res, ainsi que des codecs basiques SBC et AAC.