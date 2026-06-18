Le casque Anker SoundCore Space Q45 se veut comme une alternative moins chère au Bose QuietComfort ou au Sony WH-1000XM5, à retrouver pour 69,99 euros au lieu de 149,99 euros sur Amazon.
Le Soundcore Space Q45 d'Anker est un casque Bluetooth circum-aural on ne peut plus classique et efficace, qui vient se poser un pendant abordable de ce que peuvent proposer Bose ou Sony. Il y a bien sûr des concessions à faire pour arriver à ce prix là, et la réduction de 53% avant le Prime Day sur Amazon qui le fait passer de 149,99 euros à 69,99 euros le rend encore plus abordable.
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Pourquoi choisir l'Anker Soundcore Space Q45 ?
- Sa réduction de bruit : elle est quasiment au niveau des meilleurs casques, surtout sur les basses fréquences.
- Son autonomie XXL de 50 heures avec l'ANC et 65 heures sans, ce qui le place au-dessus de la concurrence.
- La recharge rapide qui permet de retrouver 4 heures d'écoute en seulement 5 minutes.
Pourquoi dépenser plus ?
Le Soundcore Space Q45 d'Anker est un casque Bluetooth avec un design circum-aural, donc vous le posez autour de vos oreilles, et non sur. Ce qui est un vrai avantage en termes de confort puisque ça ne fait pas de pression et donc ça favorise les longues sessions d'écoute. L'arceau est en métal flexible avec une plaque en aluminium brossé, ce qui donne un petit côté premium loin d'être désagréable.
Le casque fait 295 grammes, ce qui ne le classe pas parmi les plus légers, mais le confort est bon, tout comme le maintien, donc c'est un défaut qu'on gomme facilement. Il est équipé de haut-parleurs de 40 mm avec prise en charge du codec LDAC de Sony pour l'audio Hi-Res, ainsi que des codecs basiques SBC et AAC.
ANC et transparence au top
Comme tout bon casque Bluetooth qui se respecte, l'Anker Soundcore Space Q45 propose une réduction de bruit adaptative qui détecte automatiquement votre environnement pour s'ajuster en conséquence. La marque annonce une suppression du bruit jusqu'à 98%, mais il faut prendre ce chiffre avec des pincettes. Si vous prenez souvent le métro, le train ou l'avion, il est réputé pour être efficace sur les basses. Sinon vous pouvez la régler sur 5 niveaux via l'application.
Il a aussi un mode transparence performant qui isole bien les voix, ce qui est utile en open space pour tenir une discussion sans retirer le casque. L'autonomie est également au rendez-vous avec 65 h sans ANC et 50 heures sans. On regrette juste que l'absence de détecteur de port empêche le casque de s'éteindre quand vous le retirez. Donc si vous faites ça et que vous l'oubliez, il se décharge pour rien.
Le casque Soundcore Anker Space Q45 est vraiment une bonne alternative aux gros modèles qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Alors il y a bien sûr des concessions, notamment du côté de la qualité du son avec des mediums en retrait, pas de certification IP ou de détecteur de port. Mais avec la promotion de 53% qui le fait passer à moins de 70 euros, difficile de faire la fine bouche.
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