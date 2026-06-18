Ce qui distingue fondamentalement le Galaxy S25 FE de la concurrence à 469 € est la présence de Galaxy AI, la suite d'outils d'intelligence artificielle de Samsung intégrée nativement : traduction en temps réel, résumé de conversations, amélioration photo automatique, cercle pour rechercher (Circle to Search) et assistance rédactionnelle dans toutes les applications. Ces fonctionnalités sont directement héritées du Galaxy S25 Ultra, sans restriction. L'engagement de Samsung sur 7 ans de mises à jour Android signifie concrètement que ce smartphone recevra Android 19 et les correctifs de sécurité jusqu'en 2032, une longévité qu'aucun autre constructeur Android ne propose à ce niveau de prix.