Les offres en avant-première du Prime Day commencent fort : le Samsung Galaxy S25 FE passe à 469 € au lieu de 749 € sur Amazon, soit 280 € de remise immédiate. C'est une opportunité rare de s'offrir l'expérience Galaxy S25, puce Exynos 2500, photo boostée par l'IA et Seven ans de mises à jour garantis, à un prix normalement réservé au milieu de gamme.
Le Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition) est la version démocratisée de la gamme Galaxy S25 de Samsung, conçue pour offrir l'essentiel des fonctionnalités phares de la série à un tarif plus accessible. Avec la même puce Exynos 2500 que le Galaxy S25 standard, un écran Dynamic AMOLED 2X à 120 Hz, une triple caméra avec zoom optique 3x et sept ans de mises à jour Android et de sécurité garantis, il représente l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché Android haut de gamme. À 469 €, il s'impose comme le smartphone à ne pas manquer de ces offres Prime Day.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S25 FE ?
- 280 € de remise en avant-première du Prime Day, soit 37% de réduction sur le prix conseillé, une des remises les plus importantes jamais constatées sur ce modèle.
- Puce Exynos 2500 gravée en 3 nm, la même architecture que le Galaxy S25 standard, pour des performances haut de gamme sans compromis.
- 7 ans de mises à jour Android et de sécurité garantis, un engagement rare dans cette gamme de prix qui sécurise votre investissement jusqu'en 2032.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un smartphone aux performances haut de gamme, maintenant accessible sous les 500 €
Le Galaxy S25 FE ne sacrifie pas l'essentiel pour atteindre son positionnement tarifaire. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces à 120 Hz adaptatif offre une fluidité et une qualité d'affichage habituellement réservées aux modèles à plus de 800 €, avec une luminosité maximale qui garantit une lisibilité en plein soleil. La puce Exynos 2500 gravée en 3 nm assure des performances largement suffisantes pour les jeux, le multitâche intensif et les traitements photo/vidéo en temps réel par intelligence artificielle. Associé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, c'est un smartphone pensé pour durer sans ralentissement perceptible.
Galaxy AI et 7 ans de mises à jour : l'argument qui change tout à ce prix
Ce qui distingue fondamentalement le Galaxy S25 FE de la concurrence à 469 € est la présence de Galaxy AI, la suite d'outils d'intelligence artificielle de Samsung intégrée nativement : traduction en temps réel, résumé de conversations, amélioration photo automatique, cercle pour rechercher (Circle to Search) et assistance rédactionnelle dans toutes les applications. Ces fonctionnalités sont directement héritées du Galaxy S25 Ultra, sans restriction. L'engagement de Samsung sur 7 ans de mises à jour Android signifie concrètement que ce smartphone recevra Android 19 et les correctifs de sécurité jusqu'en 2032, une longévité qu'aucun autre constructeur Android ne propose à ce niveau de prix.
À 469 € au lieu de 749 €, le Samsung Galaxy S25 FE est sans doute l'offre smartphone la plus complète de ces avant-premières du Prime Day. Il réunit puce haut de gamme, écran AMOLED premium, certification IP68, Galaxy AI et sept ans de mises à jour dans un seul appareil, à un tarif qui le rend accessible à un bien plus large public qu'à son lancement.
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