Le Prime Day 2026 n'est pas encore là, mais Amazon n'a décidément pas de patience. Caméras de surveillance, routeur Wi-Fi, Fire TV Stick… une première sélection d'offres immanquables sur les produits Amazon est déjà disponible, avec des remises qui peuvent dépasser les -80%.
Le Prime Day 2026 se tiendra officiellement du 23 au 26 juin, mais Amazon a pris tout le monde de court en lançant une vague de promotions en avant-première bien avant le coup d'envoi. Cette année encore, le géant du e-commerce mise sur l'effet de surprise pour récompenser ses abonnés les plus réactifs. High-tech, maison connectée, sécurité… les premières offres sur les produits signés Amazon couvrent déjà des catégories très prisées, avec des réductions parfois spectaculaires. Inutile d'attendre : certains deals en avant-première sont déjà aussi bons, voire meilleurs, que ce qu'on verra le jour J !
Les 5 produits Amazon déjà bradés ce jeudi
Amazon a déjà dégainé une belle sélection de promotions avant même le lancement officiel de l'événement. Des appareils Amazon en passant par les caméras de sécurité connectées Ring, les remises sont immédiates et les stocks limités. Voici les offres à ne pas laisser passer.
- Amazon Fire TV Stick 4K Select à 26,99 € au lieu de 54,99 €
- Ring Caméra extérieure sans fil + Ring Caméra intérieure à 39,99 € au lieu de 129,98 €
- Caméra Mini 2K+ Blink à 19,99 € au lieu de 44,99 €
- Caméra Blink Outdoor 4 avec Blink Sonnette vidéo à 24,99 € au lieu de 134,98 €
- Routeur Wi-Fi maillé Amazon eero Pro 6E à 156,99 € au lieu de 209,99 €
À moitié prix, ce Fire TV Stick 4K est l'achat malin de l'été
Le moyen le plus simple et le moins cher de transformer n'importe quelle TV en véritable smart TV 4K. Le Fire TV Stick 4K Select offre une interface fluide, la compatibilité avec tous les services de streaming (Prime Video, Netflix, Disney+, Canal+…) et la commande vocale via Alexa. À moins de 27 €, soit moitié prix, c'est un achat quasi sans risque.
Intérieur et extérieur surveillés pour moins de 40 € : le pack sécurité Ring à saisir d'urgence
Un bundle sécurité maison complet à prix fracassé : -69% sur ce pack qui associe la Stick Up Cam extérieure sans fil et une caméra intérieure Ring. Détection de mouvement, audio bidirectionnel, vision nocturne et intégration à l'écosystème Alexa sont au programme. Pour surveiller l'intérieur et l'extérieur de votre domicile sans se ruiner, difficile de faire mieux.
La petite caméra qui voit tout en 2K, et qui coûte moins de 20 €
Compacte, discrète et redoutablement efficace, la Blink Mini 2K+ est la caméra intérieure parfaite pour surveiller votre maison à distance. Sa résolution 2K+ garantit une image nette de jour comme de nuit, et elle s'intègre sans effort avec l'application Blink et Alexa. À 19,99 €, c'est l'une des entrées en matière les plus accessibles du marché.
-81% sur ce pack caméra + sonnette vidéo : l'offre choc de l'avant-première
C'est tout simplement l'offre choc de cette avant-première : un pack caméra extérieure + sonnette vidéo connectée à -81% de remise. La Blink Outdoor 4 résiste aux intempéries, offre une autonomie jusqu'à deux ans sur piles et se pilote entièrement depuis l'application. Ajouter une sonnette vidéo pour ce prix, c'est un cadeau.
Dites adieu aux zones mortes Wi-Fi avec ce routeur maillé haut de gamme à prix réduit
Fini les zones mortes Wi-Fi à la maison. Le eero Pro 6E est un routeur Wi-Fi maillé tribande compatible Wi-Fi 6E, capable de couvrir jusqu'à 185 m² avec un seul appareil. Il intègre également un hub Zigbee pour connecter directement vos appareils de maison intelligente sans passerelle supplémentaire. 53 € d'économie pour un équipement réseau haut de gamme, c'est une belle opportunité.
Amazon bouscule le Prime Day et lance les offres en avant-première
Depuis quelques éditions, Amazon a pris l'habitude d'anticiper son grand rendez-vous commercial en lançant des offres avant même la date officielle. Mais cette année, la tendance s'accélère : les promotions en avant-première ont démarré dès le début de la semaine, couvrant un catalogue déjà très large. L'objectif est clair : récompenser les membres Prime les plus réactifs tout en créant un sentiment d'urgence avant l'ouverture officielle. Certains produits, notamment les appareils Amazon maison et les bundles sécurité, affichent des remises aussi agressives que pendant l'événement lui-même. Une stratégie qui incite à ne pas tout miser sur le 23 juin et à surveiller les offres dès maintenant.
Comment devenir membre Amazon Prime ?
Pour profiter des offres du Prime Day, qu'elles soient en avant-première ou pendant l'événement officiel, un abonnement Amazon Prime actif est indispensable. Sans lui, les prix réduits restent inaccessibles, même si vous voyez les promotions affichées sur le site.
L'abonnement est disponible à 6,99 €/mois ou 69,90 €/an, et inclut bien plus que le simple accès aux deals : livraison rapide et gratuite, Prime Video, Prime Music, Prime Gaming et Prime Reading sont également au programme. Bonne nouvelle : Amazon propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres. En vous inscrivant avant le 23 juin, vous profitez de l'intégralité du Prime Day sans débourser un centime.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
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