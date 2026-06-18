Pour profiter des offres du Prime Day, qu'elles soient en avant-première ou pendant l'événement officiel, un abonnement Amazon Prime actif est indispensable. Sans lui, les prix réduits restent inaccessibles, même si vous voyez les promotions affichées sur le site.

L'abonnement est disponible à 6,99 €/mois ou 69,90 €/an, et inclut bien plus que le simple accès aux deals : livraison rapide et gratuite, Prime Video, Prime Music, Prime Gaming et Prime Reading sont également au programme. Bonne nouvelle : Amazon propose un essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres. En vous inscrivant avant le 23 juin, vous profitez de l'intégralité du Prime Day sans débourser un centime.