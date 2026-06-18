Ce qui rend l'AirTag fondamentalement différent des trackers concurrents est la taille du réseau qui le supporte. Le réseau Find My d'Apple s'appuie sur plus d'un milliard d'appareils iOS actifs dans le monde pour détecter anonymement un AirTag perdu et transmettre sa position chiffrée au propriétaire, sans que l'intermédiaire ne sache quoi que ce soit. Concrètement, si vous perdez vos clés dans une ville, la probabilité qu'un iPhone ou iPad à proximité détecte votre AirTag et vous envoie sa position est extrêmement élevée, même sans réseau mobile. La confidentialité est intégrée par conception : aucune donnée de localisation n'est stockée sur l'AirTag, et le chiffrement de bout en bout protège toutes les communications avec le réseau Find My.