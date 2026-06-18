Les premières offres en avant-première du Prime Day débarquent sur Amazon, et l'Apple AirTag 2e génération en fait partie. À 21,99 € au lieu de 35 €, c'est le prix le plus bas jamais constaté sur la dernière balise d'Apple, celle qui apporte +50% de portée et un haut-parleur deux fois plus puissant par rapport à la première génération.
Lancé discrètement par Apple en janvier 2026, l'AirTag 2e génération est une mise à jour substantielle de la balise connectée originale, sans bouleverser son format ni son principe. Même taille, même pile CR2032 remplaçable, mais une puce Ultra Wideband de 2e génération héritée des iPhone 17 qui repousse les limites de localisation précise, un Bluetooth amélioré pour une détection plus stable et un haut-parleur 50% plus puissant pour retrouver un objet même glissé sous un coussin ou coincé derrière un meuble. À 21,99 € en avant-première du Prime Day, il coûte moins qu'une paire d'écouteurs bas de gamme pour ne plus jamais perdre vos affaires.
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Pourquoi choisir l'Apple AirTag 2e génération ?
- 37% de remise en avant-première du Prime Day, soit 13 € d'économie par unité, et 52 € d'économie sur le pack de 4.
- +50% de portée de localisation précise grâce à la puce Ultra Wideband de 2e génération (UWB U2), la même que celle des iPhone 17.
- Haut-parleur 50% plus puissant, audible à deux fois plus loin, avec une sonorité repensée pour les espaces confinés.
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Un tracker plus précis, plus loin, pour retrouver vos objets plus vite
La grande nouveauté de l'AirTag 2 est sa puce Ultra Wideband de 2e génération, qui améliore concrètement la fonction Localisation précise : là où la première génération guidait l'utilisateur jusqu'à 10 mètres en intérieur et 30 mètres en extérieur, la nouvelle génération étend ces portées à 15 mètres en intérieur et 45 mètres en extérieur. La flèche directionnelle affichée sur l'écran de l'iPhone est donc activée beaucoup plus tôt, ce qui raccourcit significativement le temps de recherche dans un appartement, un parking ou une gare. Autre nouveauté pratique : la Localisation précise fonctionne désormais aussi directement sur l'Apple Watch Series 9 et les modèles plus récents, sans avoir à sortir son iPhone de sa poche.
Le réseau Find My d'Apple : 1 milliard d'appareils au service de vos objets perdus
Ce qui rend l'AirTag fondamentalement différent des trackers concurrents est la taille du réseau qui le supporte. Le réseau Find My d'Apple s'appuie sur plus d'un milliard d'appareils iOS actifs dans le monde pour détecter anonymement un AirTag perdu et transmettre sa position chiffrée au propriétaire, sans que l'intermédiaire ne sache quoi que ce soit. Concrètement, si vous perdez vos clés dans une ville, la probabilité qu'un iPhone ou iPad à proximité détecte votre AirTag et vous envoie sa position est extrêmement élevée, même sans réseau mobile. La confidentialité est intégrée par conception : aucune donnée de localisation n'est stockée sur l'AirTag, et le chiffrement de bout en bout protège toutes les communications avec le réseau Find My.
À 21,99 € au lieu de 35 €, l'Apple AirTag 2e génération est l'un des achats les plus évidents de ces offres en avant-première du Prime Day. Si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous n'avez pas encore de balise sur vos clés, votre sac ou votre valise, c'est le moment idéal pour franchir le pas avec la version la plus performante jamais produite par Apple.
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