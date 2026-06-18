Ce qui rend le Samsung Odyssey G8 G80HF particulièrement intéressant est sa capacité à servir deux profils de joueurs distincts grâce au mode Dual. En résolution 5K native (5120 x 2880) à 180 Hz, la densité de 218 pixels par pouce offre une netteté exceptionnelle sur les jeux à forte charge graphique, les jeux en monde ouvert ou les simulations : chaque détail est rendu avec une précision qui rend les écrans 4K visiblement moins définis côte à côte.

En basculant en mode QHD à 360 Hz avec son temps de réponse de 1 ms (GtG), le même écran devient un outil de compétition redoutable pour les FPS et les jeux en ligne où la fluidité prime sur la résolution. Deux configurations, un seul écran, un seul investissement.