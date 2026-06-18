Alors qu'Amazon lance ses offres en avant-première du Prime Day, Boulanger contre-attaque avec une promotion choc sur le Samsung Odyssey G8 27'' IPS 5K (modèle G80HF) : 679,99 € au lieu de 899,99 €, soit 220 € d'économie immédiate.
La guerre des promotions estivales ne se joue pas uniquement sur Amazon. Boulanger prend de vitesse le Prime Day en proposant le Samsung Odyssey G8 G80HF à son prix le plus bas jamais constaté, là où le modèle reste affiché à plus de 920 € chez la plupart des autres revendeurs. Pour les joueurs exigeants et les créatifs à la recherche du prochain saut qualitatif en matière d'affichage, c'est une fenêtre rare pour s'équiper d'un écran 5K gaming sans passer par Amazon, avec les avantages du réseau de magasins physiques Boulanger (retrait en 1h, SAV en magasin, garantie 2 ans).
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir l'écran PC Samsung Odyssey G8 ?
- 220 € de remise, soit 24% de réduction sur le prix public conseillé.
- Disponible en retrait 1h en magasin Boulanger, sans attendre la livraison, avec SAV physique en cas de problème.
- Dual Mode natif : basculez entre 5K 180 Hz pour les jeux immersifs et QHD 360 Hz pour les jeux compétitifs, sans changer d'écran.
Un écran qui répond à deux usages radicalement différents avec un seul achat
Ce qui rend le Samsung Odyssey G8 G80HF particulièrement intéressant est sa capacité à servir deux profils de joueurs distincts grâce au mode Dual. En résolution 5K native (5120 x 2880) à 180 Hz, la densité de 218 pixels par pouce offre une netteté exceptionnelle sur les jeux à forte charge graphique, les jeux en monde ouvert ou les simulations : chaque détail est rendu avec une précision qui rend les écrans 4K visiblement moins définis côte à côte.
En basculant en mode QHD à 360 Hz avec son temps de réponse de 1 ms (GtG), le même écran devient un outil de compétition redoutable pour les FPS et les jeux en ligne où la fluidité prime sur la résolution. Deux configurations, un seul écran, un seul investissement.
HDR10+ Gaming et connectique future-proof : l'écran pensé pour durer
L'Odyssey G8 G80HF embarque le HDR10+ Gaming, une certification qui optimise la luminosité et le contraste en temps réel scène par scène, contrairement au HDR10 statique présent sur la majorité des moniteurs gaming à ce prix. Côté connectique, le double port HDMI 2.1 et DisplayPort 2.1 permet de connecter simultanément une console dernière génération et un PC sans jongler avec les câbles, tout en bénéficiant de la bande passante maximale pour exploiter la résolution 5K. Le hub USB intégré (2 ports USB 3.2 Gen1) complète la connectique pour brancher clavier, souris ou casque directement sur le moniteur.
À 679,99 € au lieu de 899,99 €, le Samsung Odyssey G8 IPS 5K 27'' est la réponse de Boulanger au Prime Day d'Amazon, et c'est une offre difficile à ignorer. Le mode Dual 5K/180 Hz ↔ QHD/360 Hz, la connectique DisplayPort 2.1 et HDMI 2.1 et le pied ergonomique complet en font un investissement pensé pour accompagner votre setup pendant plusieurs années.
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